Mbappé, de vuelta al 2022 con tres kilos menos y gracias al 'toque' de Xabi: su metamorfosis llega a la Champions

Una frase se repite con Kylian Mbappé desde el inicio de la temporada: ha vuelto a su versión de 2022, o de 2018, como prefieran. El caso es que ha vuelto a ser el delantero dominante y eléctrico de sus mejores momentos, y dando continuidad a ese nivel.

Los números hablan por sí solos: seis goles y dos asistencias en seis partidos, contando sus apariciones con el Real Madrid y con Francia. La temporada pasada anotó 43 goles en 56 apariciones. Grandes números, pero el promedio gol/partido no alcanzó al de sus mejores años en París.

En las campañas 2018/19 y 2022/23, con el PSG, Mbappé hizo 41 goles en 43 partidos y 39 en 41, respectivamente. Prácticamente a gol por partido, que es como ha empezado este curso, y con la sensación de que cada balón que toca cerca del área rival trae peligro.

Es el Mbappé que todos esperaban en Madrid, incluido su nuevo entrenador, Xabi Alonso. "Era optimista después del Mundial, que fue algo light con Kylian por la gastroenteritis aguda que tuvo", dijo este lunes sobre su delantero.

"Hay que conectar, conocerse y, al final, ves el jugador que es, la inquietud que tiene por el juego. Le gusta entender las cosas y florece la calidad individual. Necesitamos que conecte con el grupo y luego él hace lo suyo diferente. En eso no tengo ningún mérito", reflexionó el tolosarra.

Xabi Alonso habla con Mbappé durante el partido contra la Real Sociedad EFE

En lo que sí tiene parte de culpa Xabi Alonso es en la manera en la que ha encuadrado a Mbappé. Donde más interviene es en la frontal saliendo del costado izquierdo. Y en cuanto a las conexiones que menciona Xabi, la que mejor va al francés es con Arda Güler, otro bendecido por la llegada de Alonso al banquillo del Madrid.

Las estadísticas en Liga de Mbappé, más allá de los goles, también evidencian su impulso. Pierde de media tres balones menos por partido —ha bajado de 12.8 a 9.8—, dispara más —sube de 4.7 a 6— y entra en el juego más a menudo —de 27.4 pases acertados a 34.8—.

Hasta recupera muchos más balones: ahora 3, cuando el curso pasado eran 1.1 por encuentro. Aunque el salto más drástico que ha dado es en los regates completados, de un acierto del 48% al 73%.

Más letal y más líder

Un Mbappé que, además de aumentar su letalidad, es más completo. Un logro cuya explicación reside tanto en lo físico —ha bajado tres kilos, reduciendo masa muscular sin perder fuerza— como en lo mental. Todos están de acuerdo: Kylian ahora se siente un líder.

Así lo ve Xabi Alonso "por personalidad, por experiencia y por la influencia en el resto" que está demostrando Mbappé. Insiste el tolosarra en asentar a los líderes dentro del vestuario, como Carvajal, y Kylian empieza a ser uno de ellos: "Cuando ese grupo es fuerte y se consolida el resto, ya saben hacia dónde tienen que mirar y a quién seguir".

Sus compañeros saben que con este Mbappé todo es más fácil: "Está jugando a un nivel increíble y con él seguro que tenemos más oportunidades de ganar partidos", decía este lunes un Tchouaméni que también pasó por sala de prensa.

Aurélien es uno de los mayores apoyos en el vestuario de su compatriota y ensalzó de él durante el parón internacional, en el que ambos estuvieron juntos también con Francia, la adaptación "cada vez mejor a su nueva vida".

Mbappé celebra un gol en Anoeta con el Real Madrid EFE

Este Mbappé, hecho al Madrid y a su vestuario, piensa en grande. De quedarse sin ganar grandes títulos ni estar en la batalla por el Balón de Oro tras su primer año en el club, a quererlo todo. Empezando por la Champions League, que arranca este martes.

Contra el Marsella (21.00 horas), en el Santiago Bernabéu, iniciará el camino de Mbappé otro año más hacia su gran obsesión. El título que le falta. La Champions. Aunque Xabi Alonso no ve "ansioso" a su jugador por levantar el trofeo: "Hemos hablado hoy de lo que supone la Champions, pero no de mayo".

En la misma línea estuvo antes Tchouaméni, que dijo que Mbappé "quiere ganar todos los títulos posibles". "No creo que tenga muchas ganas extra por no haberla ganado antes, porque siempre quiere ganar todos los títulos posibles", advirtió el pivote francés.

El trayecto, curiosamente, arranca tras haber visto desde casa al PSG ganar su primera Champions y enfrentándose al que en aquella época fue su gran rival: el Olympique de Marsella. El equipo que ahora dirige Roberto de Zerbi es el enemigo histórico del equipo de París, y no se le da nada mal a Mbappé.

Kylian ha marcado hasta 10 goles al Marsella en sus 16 enfrentamientos, de los cuales ganó 14 y no perdió ninguno.

Aun así, no entra en el grupo de sus víctimas favoritas, del cual forman parte siete equipos francés —al que más ha marcado es al Montpellier, con 15— y uno español —el Barça, con 11—.

Seguro que a Mbappé le hará especial ilusión volver a marcar ante el equipo marsellés, aunque también sea uno especial para su 'padrino' Zinedine Zidane. Por los viejos tiempos. Como en 2022, pero con una nueva versión tras su metamorfosis de blanco.