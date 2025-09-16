El CTA reconoce que Huijsen no debió ser expulsado ante la Real Sociedad, aunque el VAR acertó al no intervenir en la jugada

El Comité Técnico de Árbtiros (CTA) ha publicado el segundo 'Tiempo de Revisión' en el que asumen, sin excusas, los errores que han cometido el colectivo arbitral durante los partidos de fútbol.

En el minuto 32, Huijsen fue expulsado por una falta sobre Oyarzabal. Gil Manzano, árbitro del partido, entendió que era una ocasión manifiesta de gol, pero el Real Madrid protestó al considerar que solo era de amarilla porque Militao estaba al lado y el internacional español no era el último hombre.

El ente arbitral justifica esta acción ya que "esta jugada nos muestra la diferencia entre un ataque prometedor y una ocasión manifiesta de gol. El concepto clave es la presencia de un segundo defensor que puede cambiar la sanción entre amarilla y roja directa. El árbitro muestra roja directa. Si consideramos que el segundo defensor puede llegar a disputar el balón, la sanción sería amarilla por ataque prometedor".

Además, señalan que "este Comité entiende que no se cumple el 100% de los criterios para DOGSO y que la sanción más ajustado hubiera sido amarilla".

Sobre si Figueroa debió actuar: "El VAR solo entra en errores claros y manifiestos. Esta jugada entra dentro de jugadas grises. La decisión debía quedar en manos del árbitro e hizo bien en no intervenir".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.