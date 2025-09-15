Tchouaméni, convertido en una pieza clave para Alonso: "Jugar en el Madrid siempre te da presión pero yo hago mi trabajo"

Tchouaméni, en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Marsella. REUTERS

Aurelien Tchouaméni compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al estreno del Real Madrid en la Champions contra el Olympique de Marsella.

El centrocampista galo, que está siendo una pieza clave en el esquema de Xabi Alonso, aseguró convivir "bien con la presión", algo a lo que "los jugadores del Madrid estamos acostumbrados".

Tchouaméni fue preguntado también por lo sucedido en Anoeta con la expulsión de Huijsen y apuntó que "toda la gente ha visto lo que ha pasado", sin meterse más en la polémica.

Partido vs Marsella

"El compromiso, va a ser un partido muy exigente... pero tenemos que jugar a nuestro nivel para ganar este partido"

Objetivo Top 8

"En esta competición que ha cambiado un poco, sabemos que podemos jugar partidos de playoff y ganar la Champions. Si ganamos todos acabaremos entre los 8 primeros. Lo más importante es el partido de mañana, esperamos empezar la competición lo mejor posible".

Decisiones de los árbitros

"Los árbitros intentan hacer lo máximo cada partido, lo más importante es ganar el partido, lo hemos hecho... y sobre ellos no tengo nada que decir. Toda la gente ha visto lo que ha pasado y toca mirar hacia adelante".

Compromiso y actitud

"No sé, como he dicho. Con Carlo hemos ganado muchos títulos, es uno de los mejores del mundo. Xabi tiene una metodología diferente, estamos mejorando cada partido y esperemos seguir así".

Pieza clave en el esquema

"La verdad es que con Xabi desde el principio de la temporada creo que hemos mejorado. Todos los jugadores se sienten bien, jugar a mi nivel... espero que sigamos así".

Tchouaméni, durante el partido contra la Real Sociedad. EUROPA PRESS

Más presión

"Cuando juegas en el Madrid, tenemos presión todo el tiempo. No hay más. Cada temporada tenemos que ganar todos los títulos. Vamos a dar todo, seguro, e intentar ganar títulos. El año pasado no ganamos mucho y espero ganar más este año".

La transformación de Mbappé

"No sé... La verdad es que el año pasado Kylian ya marcó un montón de goles y sigue haciéndolo esta temporada. Como equipo, hemos mejorado y podemos ganar partidos. Kylian juega a un nivel increíble como todas las temporadas. Con él tenemos más opciones de ganar".

Valoración en Francia

"No creo que me valoren poco. Mi trabajo es jugar para ganar partidos y títulos. Igual hay gente a la que no le guste que haga mi trabajo como debo. Lo más importante es que mis compañeros estén orgullosos, mi entrenador, mi club. No pienso más en lo demás".

Cambio de Ancelotti a Alonso

No puedo contar qué entrenamos delante de los rivales, pero hay cambios, distintas metodologías. Hay jugadores que han cambiado de posición. Al Marsella le conozco. Nos pondrá en problemas, son jugadores con mucho nivel. Tenemos que demostrar que es un equipo potente".

Xabi Alonso, durante un partido con el Real Madrid. REUTERS

Jugar contra el Marsella

"El Marsella es un grande de la Ligue 1. Espero un partido difícil, de Champions, con grandes equipos. No sé si todos los españoles conocen al Olympique, pero es un equipo muy seguido en Francia. Mucha gente me ha pedido entradas para venir a ver el partido. Como francés y madridista, tengo muchas ganas de esta competición".

Mbappé

"Sabemos que todavía no ha podido ganar la Champions y es un objetivo del club. Kylian siempre quiere ganar y vamos a intentar hacerlo todos juntos. Primero, el partido de mañana. Tenemos que estar listos física y mentalmente".