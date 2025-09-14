Un exfutbolista francés, tajante sobre la actitud de Mbappé: "Hay que enfrentarse a la vida"

El exfutbolista francés Samir Nasri ha generado polémica tras criticar duramente la falta de autonomía de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, durante su participación en el programa Late Football Club de Canal+.

Las declaraciones surgieron tras una entrevista de Fayza Lamari, madre del jugador del conjunto blanco, con L'Équipe, donde reveló aspectos sorprendentes de la vida personal del delantero de 26 años que causaron asombro generalizado.

Lamari confesó que su hijo no aprendió a utilizar una tarjeta bancaria hasta los 22 años y que aún no posee carné de conducir por razones de seguridad en París.

Nasri, durante su etapa en el Manchester City. EFE

Nasri expresó su incredulidad ante estas revelaciones: "Lo que dijo su madre me ha sorprendido. No aprendió a usar una tarjeta bancaria hasta los 22 años. Puede sacarse el carné, sea estrella o no".

El exjugador del Manchester City comparó la situación con su propia experiencia profesional desde los 17 años, cuando ya jugaba en el Olympique de Marsella sin limitaciones para su vida social. "Éramos profesionales a los 17 años y eso no me impedía salir, pasear, conocer gente. Sí, la gente pide fotos, pero hay que enfrentarse a la vida", declaró categóricamente.

Nasri fue especialmente crítico respecto al tema del carné de conducir, considerándolo un símbolo fundamental de independencia personal: "No tener carné a esta edad no es normal para mí. Tener un carné significa una forma de independencia: hacer lo que quieras, cuando quieras, sin tener que dar explicaciones a nadie", argumentó el exfutbolista durante la transmisión televisiva.

Su protección

El compatriota de Mbappé señaló que esta dependencia afecta todos los aspectos de la vida del jugador: "No tiene vida privada, ni siquiera con su familia. Cuando quiere hacer algo, necesita chófer". Para reforzar su punto, Nasri comparó a Mbappé con otras figuras del deporte: "Hay estrellas más grandes que él que han salido, que han conducido y han explorado la ciudad".

La peculiar situación tiene sus raíces en 2017, cuando Mbappé llegó al PSG a los 18 años y el club le proporcionó guardaespaldas, chófer privado e incluso cocinero exclusivo.

Esta estructura de apoyo, inicialmente temporal mientras obtenía su licencia de conducir, se volvió permanente durante sus años en el club parisino, limitando su desarrollo de habilidades básicas de vida adulta.

El propio Mbappé había reconocido anteriormente: "Es una de las desventajas de tener éxito pronto. Me perdí cosas simples como tener carné de conducir. Nunca fue una prioridad".

La entrevista de Lamari también reveló otras confesiones llamativas, incluyendo que Mbappé le dijo durante sus vacaciones de 2024: "No vuelvo, no puedo jugar más" en referencia al PSG.

Nasri concluyó con una frase clara y directa: "Hay que enfrentarse a la vida. También tiene que tener su independencia. Para crecer como persona, uno debe cometer errores y aprender".