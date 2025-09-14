El Barça es la nueva pesadilla del Valencia: Raphinha lidera la goleada en el primer partido disputado en el Johan Cruyff

El conjunto azulgrana le ha marcado 18 goles a los de Corberán en los últimos tres partidos. Una segunda parte excelsa de los hombres de Flick acaba con el equipo che.

Barcelona

Valencia

El Barça ha borrado del mapa al Valencia en el primer partido que han jugado como local esta temporada y con la novedad de haberse disputado en el estadio Johan Cruyff. Los de Hansi Flick pasaron por encima, sin piedad, de un equipo rival que no apareció en los segundos 45 minutos [Narración y estadísticas del partido].

A tenor de los resultados que ha cosechado el Valencia desde que Carlos Corberán se hizo cargo del equipo, el conjunto azulgrana se ha convertido en la gran pesadilla del entrenador che. Las goleadas en La Liga (7-1) y en la Copa del Rey (0-5) aún están en la memoria de un equipo que se ha llevado un set en este último partido.

Si bien es cierto que el Valencia plantó cara en la primera parte, tras el paso por los vestuarios los jugadores no saltaron al terreno de juego. El Barça, por medio de Raphinha y Lewandowski (ambos marcaron un doblete), mostró su versión más letal para seguir la estela del Real Madrid en La Liga.

El virus FIFA y la primeras lesiones del curso -cinco tras la baja de última hora de Lamine Yamal que tanto enfadó a Flick-, impulsaron las rotaciones del entrenador alemán, con seis cambios respecto al empate en Vallecas (1-1) y la primera titularidad del joven debutante Roony Bardghji.

En cambio, Corberán, escarmentado por las dos goleadas del curso pasado (7-1 y 0-5), sacrificó la profundidad de Rioja en la banda para protegerse atrás con Copete y recuperó a Gayà, ausente por sanción en el prometedor triunfo ante el Getafe (3-0), para buscar la primera victoria liguera en Barcelona desde el curso 2015-16.

Un dominio absoluto

Unas medidas que no evitaron el inicio arrollador del Barça: amo del balón, agresivo en la presión y vertical en ataque. Solo faltó puntería para plasmar ese dominio en el marcador.

Rashford, tras una combinación con Ferran, lanzó el primer aviso por encima del larguero de Agirrezabala, que salvó sobre la línea un gol cantado de Koundé en un saque de esquina.

Volvió a lucirse el portero ante el delantero azulgrana, que dispuso de un penalti en movimiento y trató de marcar con un remate bombeado, pero aguantó Julen sin vencerse y desvió lo justo con la yema de los dedos.

Raphinha marca el tercer gol del partido ante el Valencia.

Perdió ritmo y precisión el Barcelona con el avance del crono para alivio del Valencia, pero los azulgranas encontraron el camino al gol en una triangulación vertiginosa: Ferran, de espaldas a la portería, recibió un envío tenso de Cubarsí y, de primeras, habilitó la entrada al área de Fermín.

En una maniobra de alta dificultad, el andaluz se perfiló hacia el interior para anotar el 1-0 con un derechazo cruzado (min.29).

Tras el tanto, el Valencia trató de estirarse con poco éxito. La ocasión más clara llegó después de un robo de Hugo Duro a Eric Garcia en la medular que Cubarsí neutralizó en el área. Tampoco encontraron puerta los intentos de Casadó y Ferran, ambos desviados.

Un ataque letal

El paso por vestuarios comportó la entrada de Raphinha por Roony, tímido en su debut, pero el guion se mantuvo: acoso azulgrana sin premio para Ferran, incansable.

El valenciano, después de un centro de Rashford prolongado por Fermín, remató al palo cuando lo tenía todo a favor para marcar y, poco después, chutó contra el pecho de Agirrezabala.

Tanto insistir, el Barça encontró la efectividad perdida y liquidó el encuentro con dos goles en tres minutos: Raphinha anotó el 2-0 al rematar en plancha un centro de Rashford al segundo palo y Fermín firmó el 3-0 con un zurdazo desde la frontal.

Lewandowski celebra su primer gol marcado ante el Valencia. Reuters

Lejos de conformarse, Corberán trató de agitar el avispero con la entrada de Ramazani, Ugrinic, Rioja y Thierry, que reapareció tras casi un año de baja por lesión, pero el Barcelona estaba desatado y pronto llegó el 4-0, merced a un poderoso chut de Raphinha.

El marcador no descentró el equipo catalán, que marcó el 5-0 en una acción de Dani Olmo definida por Lewadowski y anotó el 6-0 definitivo con un remate sutil del polaco dentro del área.

Y aún quedaba una última alegría para la hinchada azulgrana, el regreso de Marc Bernal tras un año de baja por lesión, en una noche en la que el Barça de Flick se reencontró con sus esencias y se situó segundo en la clasificación, a dos puntos del Real Madrid.

Ficha técnica del partido:

Barcelona: Joan García; Kounde, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín (Jofre Torrents, min.74); Casadó, Pedri (Bernal, min,81); Bardghji (Raphinha, min.46), Fermín, Rashford (Dani Olmo, min.68); Ferran Torres (Lewandowski, min.68).

Valencia: Agirrezabal; Foulquier, Tárrega, Diakhaby (Thierry, min.65), Copete, Gayà; Santamaría, Javi Guerra (Ugrinic, min.57), Diego López (Rioja, min.57); Hugo Duro (Beltrán, min.77) y Danjuma (Ramazani, min.57).

Goles: 1-0, min.29: Fermín López. 2-0, min.53: Raphinha. 3-0, min.56: Fermín López. 4-0, min.66: Raphinha. 5-0, min.76: Lewandowski. 6-0, min.86: Lewandowski.

Árbitro: Guillermo Cuadra (Comité Balear). Amonestó a Diakhabi (min.41) y a un miembro del cuerpo técnico del Valencia (min.47) .

Incidencias: partido de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Johan Cruyff ante 5.862 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de los socios del club azulgrana que fallecieron en el transcurso de la pasada temporada.