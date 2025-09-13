El Real Madrid se harta de los errores del colectivo arbitral y elevará una queja a la FIFA con los de este curso y el anterior

El Real Madrid ya se ha cansado de que jornada tras jornada sean objeto de los errores que comete el colectivo arbitral. La expulsión a Dean Huijsen en Anoeta ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Una vez que terminó el partido ante la Real Sociedad, a través de Real Madrid TV el club blanco anunció que prepara un dossier que trasladará a la FIFA "con los errores arbitrales sufridos en estas primeras cuatro jornadas de Liga, y también de la temporada pasada".

El Real Madrid presentará ante el organismo rector del fútbol a nivel mundial un informe con todas las acciones arbitrales de las cuatro primeras jornadas de LaLiga con las que no está de acuerdo con las decisiones.

Además, añadirá ejemplos de la pasada temporada y elevará el dossier a FIFA "para que tome buena nota de lo que ocurre en el fútbol español con respecto al arbitraje", anunció en la televisión del club.

Y es que ante el conjunto txuri-urdin se anuló un gol de Mbappé por fuera de juego y lo que más despertó la indignación del club fue la expulsión a Dean Huijsen por roja directa.

🟥 Roja directa para Huijsen por esta falta sobre Oyarzábal. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/cHKaxm7cO5 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 13, 2025

El Real Madrid ganaba con contundencia (0-2), pero en una jugada aislada Oyarzabal recibió con mucho campo por delante y Huijsen le agarró para cortar su carrera.

Inmediatamente Gil Manzano le mostró la cartulina roja al considerar que era el último hombre, aunque Militao aparecía para hacerle la cobertura. El enfado de Xabi Alonso en el área técnica llevó al colegiado extremeño a sacarle la cartulina amarilla ante las protestas.

"He preguntado, me ha dado su explicación y no me ha convencido". Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid

"No quiero hacer mono tema en la rueda de prensa de la expulsión. Ya he dicho mi opinión, era amarilla y no roja. Ha condicionado el partido", respondió Xabi Alonso en la sala de prensa del estadio de Anoeta a la segunda pregunta relacionada con la polémica del partido.

"Para mí era amarilla, Mili estaba cerca y el balón no estaba controlado. Viendo la repetición no cambio de opinión. He preguntado, me ha dado su explicación y no me ha convencido. Y lo dejo ahí. Ha cambiado el contexto del partido y hemos jugado con 10 durante 60 minutos", manifestó el tolosarra.

La posición de Mbappé en el gol anulado al Real Madrid. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/uhAXPJL6h8 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 13, 2025

Sobre la no intervención de Figueroa Vázquez desde la sala VOR, Xabi reconoció que "cuando hay errores manifiestos me gusta que intervenga. No quiero quedarme sólo con la actuación del árbitro, aunque ha condicionado mucho el encuentro".

