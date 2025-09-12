Real Sociedad - Real Madrid, La Liga: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

Xabi Alonso se enfrenta a su primer gran examen de la temporada en la visita del Real Madrid a Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad en la jornada 4 de La Liga. Tras las victorias ante Osasuna, Oviedo y Mallorca, la exigencia del rival aumenta y más siendo este encuentro a domicilio.

Los blancos han salido victoriosos en sus tres primeros compromisos, aunque sin transmitir demasiadas sensaciones. Por momentos se nota la mano del tolosarra en el juego del equipo, pero como a cada proyecto, a este le falta tiempo y ahora afrontarán siete encuentros en solo 22 días.

El Real Madrid, líder de la clasificación, visitará Anoeta, un escenario donde ha conseguido la victoria y sin encajar goles en sus tres últimas apariciones -dos de ellas el pasado curso, en Liga y Copa del Rey-. Para Xabi Alonso, será la primera prueba de verdadero nivel en su etapa al frente del equipo.

En el lado contrario, la Real Sociedad de Sergio Francisco no ha comenzado la temporada tal y como se esperaba tras sumar dos empates y una derrota en las tres primeras jornadas ante rivales teóricamente asequibles (Valencia, Espanyol y Oviedo).

Sin embargo, la visita del Real Madrid a Anoeta es un aliciente, una motivación extra para sumar los tres primeros puntos de la temporada.

En San Sebastián hay hambre de celebrar la primera victoria de su equipo en esta temporada, pero para ello el equipo deberá mostrar una versión bastante mejor de la que dejó en Oviedo.

¿Cuándo es el partido de La Liga entre la Real Sociedad y el Real Madrid?

El duelo entre los de Sergio Francisco y el equipo de Xabi Alonso se disputa este sábado 13 de septiembre a partir de las 16:15 hora peninsular. En México serán las 9:15, mientras que en Argentina las 10:15.

¿Dónde se juega el partido de La Liga entre la Real Sociedad y el Real Madrid?

El partido entre el equipo donostiarra y el conjunto madrileño se jugará en el estadio de Anoeta. El feudo, que está ubicado en la ciudad de San Sebastián, cuenta con capacidad para 40.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de La Liga entre la Real Sociedad y el Real Madrid?

En España, el partido correspondiente a la jornada 4 de La Liga entre la Real Sociedad y el Real Madrid se podrá ver a través de M+LaLiga TV.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.