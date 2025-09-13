La alineación del Real Madrid contra la Real Sociedad en el partido de la jornada 4 de La Liga

El Real Madrid de Xabi Alonso vuelve a escena. Después del primer parón internacional de la temporada, el conjunto blanco inicia un 'Tourmalet' de siete partidos en apenas 22 días y lo hace visitando el siempre difícil campo de Anoeta.

Alonso regresa a su casa, pero esta vez lo hace como entrenador rival. La última vez que pisó el césped de Anoeta en partido oficial fue hace 1.212 días. Mucho le ha cambiado desde entonces la vida al entrenador tolosarra.

De momento, su etapa en el Real Madrid está siendo positiva. Hizo pleno de puntos en las tres primeras jornadas y espera hacerlo de nuevo contra la Real Sociedad para seguir metiendo presión al Barça en la pelea por el liderato.

Para el choque, Alonso contará con prácticamente todos sus futbolistas. Por suerte, ninguno de sus hombres ha sufrido problemas durante el parón y alineará un once de garantías en busca de sacar tres puntos en una plaza complicada.

En la portería estará Courtois. El belga tan solo ha encajado un gol en La Liga y este curso vive con más tranquilidad fruto del buen nivel que está mostrando la línea defensiva.

Una línea que en Anoeta formará con Carvajal y Carreras en los laterales (sorprende la baja de Trent, que estará en Champions) y con Huijsen y Militao en el eje de la zaga. La baja de Rüdiger, de 10 a 12 semanas, hace perder a Xabi Alonso una pieza en su defensa.

Por delante, en la medular, Tchouaméni volverá a partir de inicio. El francés aseguró estar "muy contento" con Xabi Alonso, quien lo ve como una figura capital en su esquema. A su lado no estará Fede Valverde,que descansa, y sí jugarán Arda Güler, ya un habitual, y Ceballos, la sorpresa del once.

Arriba había expectación, como está siendo la tónica de esta temporada. Rodrygo se ha quedado en Madrid durante el parón y tenía opciones de ser titular por segunda vez esta temporada. Además, el largo viaje de Mastantuono desde Argentina hacen que Xabi Alonso pueda darle descanso.

Si embargo, el elegido finalmente fue Brahim Díaz, como en la primera jornada. Así, a Rodrygo le tocará volver a esperar su oportunidad desde el banquillo.

Con los otros dos nombres no había dudas. Mbappé y Vinicius volverán a jugar juntos en el frente de ataque y serán claves para que el Real Madrid salga de Anoeta con una victoria. El brasileño está yendo de menos a más y el '10' blanco está viviendo uno de sus momentos más dulces sobre el verde.

Alineación del Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler; Brahim, Mbappé y Vinicius.