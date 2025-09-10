Simeone, rotundo sobre el lugar del Atleti: "No hay que engañar a la gente. Están Lamine, Raphinha, Mbappé, Vinicius..."

En una larga entrevista en El Partidazo de COPE, el entrenador Diego Pablo Simeone repasó la actualidad del Atlético de Madrid tras un inicio de temporada convulso y pidió prudencia ante las críticas que llueven sobre el equipo.

Con apenas dos puntos de nueve en La Liga, Simeone subrayó la normalidad de la situación y sentenció: "Es un momento de dificultad, como atravesamos todos en la temporada, pero ahora nos está pasando a nosotros y no hay que esconderse".

Aceptó la crítica por los puntos perdidos, reclamó trabajo y tiempo para recomponer la imagen del equipo, y recordó que la prioridad ahora es encontrar solidez colectiva antes que resultados inmediatos, convencido de que el grupo acabará por levantar el vuelo.

"La exigencia de un título la tenemos siempre. En estos momentos hablar de ganar títulos no sería bueno para los que somos del Atlético, hay que centrarse en que el equipo crezca. Pero claro que quiero ganar títulos, obvio", señaló.

El técnico destacó la llegada de Nico González como refuerzo de última hora: dijo que equilibra la plantilla, aporta alternativas y precisa tiempo para adaptarse; cree en su talento y que ese complemento será útil para recuperar variantes tácticas y competitividad en el once.

Simeone rechazó refugiarse en estadísticas y subrayó que lo que importa es el presente del equipo; "Si me pongo a hablar de números, no vengo, porque me avalan los números, pero la realidad es el presente y hay que aceptarlo".

Ante la pregunta sobre inmunidad profesional, negó sentirse blindado en el banquillo rojiblanco y habló de la naturaleza del oficio: "Yo no lo siento así. El fútbol es fútbol". Añadió que la permanencia larga ha sido fruto del trabajo conjunto y de la fortuna.

Reconoció admiración por el juego del Barcelona y su verticalidad, alabando la importancia de los extremos y el trabajo colectivo. ¿Qué equipo le está gustando más? "El Barcelona. Atacan bien, tienen verticalidad, los extremos son importantes... Tienen un equipazo y juegan en equipo."

Ante la etiqueta de entrenador defensivo negó definiciones cerradas y aclaró que su propuesta es amplia; "Me considero un entrenador total. Lo del tema de si es defensivo es aburrido", explicó, recordando que el Real Madrid compite distinto al Barça y "gana igual".

Al hablar del impacto emocional del mal inicio, no escondió el dolor personal y asumió la responsabilidad: "Sí, jodido." Admitió que la exigencia y la confianza de la afición multiplican la presión y que están trabajando para revertir la situación.

Pidió el apoyo de la afición en el Metropolitano y dejó un mensaje de reconocimiento: "Tengo un agradecimiento absoluto a la gente del Atlético. A mí acéptenme ahora que estoy vivo, que la gente esté ahora... ya después será todo lo vivido".

Relató un episodio con el exdirigente arbitral Velasco Carballo por una explicación sobre el doble toque tras la polémica de la pasada temporada con el penalti Julián Álvarez en Champions y resumió su enfado al pedir sensibilidad:

"Le dije: 'Disculpe, ¿por qué no nos muestran la jugada nuestra? Venís a nuestra casa, que fue donde pasó, al menos ten la sensibilidad y el respeto'". Tras eso se levantó y abandonó la sala entonces.

En relación con las decisiones arbitrales apeló a la colaboración y la mejora: "En Vitoria salimos favorecidos". Añadió que el VAR debe facilitar justicia y que él intentará comportarse mejor, para contribuir a que el fútbol sea más fluido y claro.

Reconoció el peso de los veteranos y situó a Griezmann y a Koke como pilares, subrayando su compromiso: "Es importante estando. Él y Koke son el alma del equipo". Afirmó que se trabaja para hacerles sentir valorados aunque jueguen menos.

Admitió que intenta mantenerse alejado del ruido mediático y que prioriza la mejora del equipo: "Estoy en una etapa en que no leo apenas nada". Acepta críticas futbolísticas cuando proceden y las utiliza como guía para corregir carencias tácticas.

Remató señalando la dificultad de competir contra las grandes plantillas y advirtió: "La realidad es la realidad y a la gente no hay que engañarla. Y están Raphinha, Lamine, Lewandowski, Mbappé, Vinicius, Bellingham... Si damos el 110% podemos, si damos el 80%, no". El mensaje fue una llamada al esfuerzo colectivo y exigencia.