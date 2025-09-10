Raúl González, sin rodeos tras salir este verano del Real Madrid: "Sé que volveré otra vez cuando toque"

El podcast de NDL Pro-Health 'Con Mucho De...' sigue acumulando kilómetros solidarios con su última entrega, que contó con la presencia de Raúl González, mítico '7' del Real Madrid y de la Selección, en una conversación en la que habló de su salida reciente del club blanco.

Sobre su adiós al Real Madrid, Raúl afirmó: "He estado en el club donde quería estar y donde es mi casa, y sé que volveré otra vez cuando toque, en otro momento", y subrayó su relación con la institución.

Tras seis años al frente del Castilla, Raúl detalló su filosofía formativa y la responsabilidad de dirigir a un grupo de jóvenes con aspiraciones altas, reivindicando paciencia y trabajo diario como ejes para que los talentos compitan en la élite del club.

El exdelantero puso en valor La Fábrica como cantera, subrayando la importancia de la salud mental y el acompañamiento: detectar altibajos, pasar el brazo, y forjar 'chips' de superación tomando como ejemplo a Rafa Nadal por su resiliencia inquebrantable.

Además destacó ejemplos concretos como Raúl Asencio y Gonzalo, jugadores que alcanzaron el primer equipo. Sobre esa etapa comentó: "A mí la verdad es que esta época me parece que ha sido maravillosa, porque he visto crecer a muchos chicos que ahora están jugando en Primera División".

Con orgullo rememoró: "A Gonzalo le he tenido dos años y yo creo que le he dado ese último empujón, sobre todo en la última temporada, que ha estado a un nivel muy alto. Y ahora está aprovechando esa inercia y lo está haciendo muy bien en el primer equipo", afirmó el técnico.

Reconoció la dificultad para aterrizar en la élite: "El trabajo que se hace en La Fábrica es para que sean profesionales y que puedan ayudar en algún momento al primer equipo. Pero llegar es complicado", admitió, remarcando la necesidad de acompañamiento integral.

Recordó su pilar familiar, su esposa Mamen, y respondió a Juan Matji, que le dejó una pregunta en el anterior episodio del podcast: "¿Cómo has podido compatibilizar una carrera de futbolista de élite con la figura de padre de familia numerosa?".

En su réplica explicó con sinceridad: "Eso solo se puede compatibilizar si tienes una gran mujer al lado, en mi caso, Mamen, que fue capaz de ayudarme a mí". Añadió que la intuición y la cercanía marcan su método educativo.

La leyenda madridista, casado 26 años, relató que la ilusión siempre fue crear una familia, ya lograda con cinco hijos, a base de esfuerzo y cariño. "Cada hijo es diferente y cada uno necesita cosas diferentes, y yo creo que lo importante es la capacidad de intuición, la capacidad de estar pendientes, de mirarlos a los ojos y saber lo que realmente necesitan", explicó.

Los hábitos

Como entrenador también incidió en los hábitos saludables: "Aquí estamos hablando de la nutrición, de los hábitos de descanso y de dormir, una de las cosas más importantes, ya que si no duermes es complicado poder entrenar, poder recuperarte".

Y dio algunos consejos que traslada también a sus jugadores cuando son jóvenes: "Yo les animo a que salgan de fiesta, pero el día que hay que salir, hay tiempo para todo y hay que tener equilibrio. Son chicos jóvenes, tienen esa energía, pero hay que saber los días que sales, cómo sales y cómo te diviertes. Pero tiene que ser una excepción", aclara.

Sobre sus rutinas, explicó que lo esencial para él "es comer equilibrado", y que ha pasado por etapas deportivas diversas —pádel, golf, gimnasio, correr— apoyándose en suplementos cuando ha buscado un plus de rendimiento tras retirarse del fútbol profesional.

Reconoció además que casi no vuelve a jugar: "Yo normalmente no juego al fútbol, nada. Ni una pachanga. Pero tuve la oportunidad de jugar un partido de leyendas en el Bernabéu hace poco, de marcar un gol, y la sensación es brutal", y sonrió recordando esa experiencia.

Respecto a su futuro profesional insistió en la calma: "El plan vendrá solo. Hay que tener paciencia y tranquilidad. He estado como entrenador en el Castilla durante seis años, y estoy seguro de que a corto plazo vendrá alguna oportunidad, algún reto, algún challenge que me ilusione", afirmó.

"Yo creo que uno tiene que intentar ser consciente de lo que está haciendo, intentar dar el máximo y así, al final, las cosas van saliendo", añadió al respecto.

Raúl González, durante un partido del Real Madrid Castilla Real Madrid

El formato del programa también tuvo protagonismo: cada invitado pedalea sobre una bicicleta estática y los kilómetros se traducen en donaciones. La mitad de lo recaudado se destina a la Fundación Rafa Nadal y la otra mitad a la Fundación Cantabria Labs, vinculada a Cantabria Labs y a proyectos con el Real Racing Club.

Con algo más de presión, Raúl superó las marcas anteriores: mientras Matji rodó 10 km y Nadal 7,4 km, Raúl logró 12,2 km, un registro que se convertirá en ayuda real para las fundaciones implicadas al final de la temporada y que cerró la charla con optimismo.