El nuevo escándalo de David Coote, el árbitro expulsado de la Premier: le acusan de grabar un vídeo indecente a un menor

El exárbitro de la Premier League David Coote se ha visto envuelto en un nuevo escándalo, esta vez al ser acusado de grabar un vídeo indecente de una menor.

El árbitro de 43 años fue formalmente imputado el pasado 12 de agosto por un archivo de vídeo recuperado por los agentes policiales en febrero de 2025. Coote compareció este jueves 11 de septiembre ante el Tribunal de Magistrados de Nottingham y permanece en libertad bajo fianza condicional.

La acusación de categoría A constituye la clasificación más severa para imágenes indecentes, generalmente involucrando a menores en situaciones de abuso sexual.

Según las autoridades, los cargos por "producción de imágenes indecentes de menores" incluyen acciones como descargar, compartir o almacenar material ilícito.

El principio del fin

El colapso profesional de Coote comenzó en noviembre de 2024 cuando se filtró un vídeo donde realizaba comentarios despectivos contra el Liverpool y su entonces entrenador Jürgen Klopp. En las grabaciones llamaba al técnico alemán "gilipollas alemán arrogante".

La PGMOL (organismo que gestiona el colectivo arbitral inglés) determinó que las acciones de Coote constituían una "brecha grave" de su contrato laboral, considerando su posición como "insostenible". Su despido se hizo efectivo inmediatamente en diciembre de 2024.

Paralelamente surgió un segundo vídeo comprometedor donde aparecía consumiendo una sustancia blanca a través de un billete enrollado, supuestamente durante la Eurocopa 2024 donde dirigía como asistente VAR. Este material fue publicado por el diario The Sun.

Coote también fue investigado por la FA por presunto amaño de partidos relacionado con un encuentro de octubre de 2019 entre Leeds United y West Bromwich Albion. Se le acusó de mostrar una tarjeta amarilla al jugador Ezgjan Alioski para beneficiar económicamente a un amigo a través de apuestas.

Según The Sun, intercambió mensajes antes del partido donde el árbitro escribía "tengo Leeds mañana" y su amigo respondía "seguimos con lo que hablamos (Alioski)". Tras el encuentro, Coote envió el mensaje "Espero que le hayas metido como hablamos".

David Coote, durante un partido de la Premier League. REUTERS

La Federación Inglesa (FA) le impuso una suspensión de ocho semanas en agosto de 2025 por los comentarios contra Klopp, considerados una "violación agravada" de las reglas. La sanción abarcó tanto lenguaje abusivo como referencias a la nacionalidad del técnico.

La UEFA también actuó severamente, prohibiéndole ejercer el arbitraje hasta el 30 de junio de 2026 por "traer el deporte del fútbol a descrédito". Esta sanción derivó de su conducta durante la Eurocopa, donde supuestamente consumió sustancias prohibidas.

Coote comenzó su carrera arbitral en la Premier League en abril de 2018 y llegó a dirigir la final de la Carabao Cup entre Manchester United y Newcastle en 2023. Sin embargo, su trayectoria profesional quedó completamente destruida por esta serie de escándalos sucesivos.