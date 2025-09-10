Luto en el fútbol italiano: hallan muerto a Paul Baccaglini, expresidente del Palermo

El fútbol italiano está de luto después del fallecimiento del expresidente del Palermo Paul Baccaglini. El excéntrico empresario italoamericano de 41 años fue encontrado sin vida en su vivienda de Segrate, a las afueras de Milán.

Su cuerpo fue descubierto por su pareja durante la mañana del martes, según informaron los medios italianos. Las autoridades, incluyendo los Carabinieri y la Fiscalía de Milán, ordenaron inmediatamente una autopsia para esclarecer las circunstancias, que apuntan a un presunto suicidio.

Baccaglini, nacido en Chicago de padre estadounidense y madre italiana, alcanzó notoriedad tras firmar un precontrato con Maurizio Zamparini para adquirir el Palermo en 2017. Su presentación oficial incluía ambiciosos planes de modernización y la construcción de nuevas instalaciones deportivas.

Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017. pic.twitter.com/OMtFOVHDiL — Palermo F.C. (@Palermofficial) September 10, 2025

Su aventura como presidente del Palermo duró apenas cinco meses, de marzo a julio de 2017. La operación fracasó cuando Zamparini rechazó su oferta final, considerándola carente de garantías financieras suficientes. Durante su breve mandato, el equipo no logró evitar el descenso a Serie B.

El Palermo FC expresó sus condolencias en un comunicado oficial: "Expresamos nuestras condolencias por el prematuro fallecimiento de Paul Baccaglini, presidente del US Città di Palermo en los últimos meses de la temporada 2016-2017".

Una vida excéntrica

La personalidad de Paul Baccaglini destacaba tanto como sus múltiples tatuajes que cubrían gran parte de su cuerpo. Durante su presentación como presidente del Palermo, sorprendió a todos mostrando un tatuaje del escudo del club justo debajo del pezón izquierdo.

Baccaglini tuvo una colorida carrera televisiva como corresponsal del programa satírico "Le Iene", donde entrevistaba políticos con su característico estilo sarcástico e irónico. También trabajó para MTV y Radio Padova, conduciendo programas como "The Groove".

Dos imágenes de Instagram de Paul Baccaglini. Instagram

Su vida sentimental también generó titulares durante ocho años al estar en pareja con la ex velina de "Striscia la Notizia", Thais Souza Wiggers. La relación, que duró desde 2010 hasta 2018, incluyó una propuesta de matrimonio en Brasil que nunca se concretó.

Antes de dedicarse a las finanzas, Baccaglini fue jugador de baloncesto amateur llegando hasta la Serie C1. Su transición del deporte al entretenimiento y posteriormente a los negocios demostró su versatilidad y ambición. También fundó el peculiar "Partido del Limón", prometiendo más limones para el público italiano.

Las condolencias llegaron desde todo el mundo del espectáculo, especialmente de sus antiguos colegas de "Le Iene". Matteo Viviani escribió: "no so cosa dire, ho solo 1000 domande in testa ma le risposte sono sparite assieme a te".