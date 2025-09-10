De la Fuente no se corta y señala lo que le sorprende de Lamine Yamal: "Me quedo asustado con las reflexiones que hace"

En una entrevista en El Larguero de la Cadena SER, el seleccionador Luis de la Fuente repasó su proyecto en el equipo nacional y recordó que tiene a muchos de los mejores futbolistas del mundo, sin querer compararlos con la generación que ganó el Mundial y dos Eurocopas.

Viniendo de la goleada contra Turquía, De la Fuente señaló: "Es la mejor versión del equipo que se ha visto hasta ahora, pero no es nuestro techo. El grupo es incansable y siempre acepta que mañana hay que hacerlo aún mejor", afirmó.

Se tomó con humor cuando le dijeron si era verdad que estaba 'crecido': "Me hace gracia cuando dicen eso". Aclaró que los éxitos no le han transformado y que mantiene el mismo estilo tanto en la sala de prensa como en el vestuario.

🗣️ 🇪🇸 Luis de la Fuente cita a @CarlosAlcaraz para definir el momento de forma de la @SEFutbol



📈 "Es la mejor versión del equipo que se ha visto hasta ahora... pero no es nuestro TECHO"



💪 "El grupo es incansable y siempre acepta que mañana hay que hacerlo aún mejor" pic.twitter.com/bcNLuqhnln — El Larguero (@ellarguero) September 9, 2025

"Podrán decir mil cosas de mí, pero habrá que justificarlas" y reivindicó la coherencia al afirmar que se ha comportado "igual desde el primer día". "Se me criticó que os tratara bien", dijo sobre llamar por el nombre a los periodistas y explicó que es "buena educación", un hábito que traslada al vestuario con los jugadores.

Sobre su continuidad, zanjó dudas: "Nunca lo he pensado. Estoy muy agradecido a la RFEF, que siempre ha apostado por mí. No hay mayor orgullo que representar a mi país y ser seleccionador nacional", garantizó.

"Esos debates no van a ninguna parte y yo no entro en ello. La Selección que ganó el Mundial y las Eurocopas de 2008 y 2012 era grandiosa... y esta también, pero no se pueden comparar épocas", señaló ante las comparaciones de las dos mejores Españas de épocas recientes.

"En la Selección no hay lucha de egos porque todos son buena gente, los conozco muy bien. Yo selecciono a las personas que sé que van a encajar en un proyecto", añadió sobre la química del grupo.

⚠️ 👑 "Una cosa es la imagen externa y otra la interioridad de Lamine" I Luis de la Fuente, en #ElLarguero



💎 "Lamine ha demostrado una madurez IMPRESIONANTE, que no es nada fácil"



🧠 "Es un crío y está aprendiendo, pero yo me quedo asustado con las reflexiones que te hace" pic.twitter.com/Sc5xI1wPrY — El Larguero (@ellarguero) September 9, 2025

Acerca de Lamine Yamal subrayó su mentalidad: "Ha demostrado una madurez impresionante y no es nada fácil. Es un crío y está aprendiendo, pero yo me quedo asustado con las reflexiones que te hace. Una cosa es la imagen externa y otra la interioridad de Lamine".

"Lamine tiene potencial para ser el mejor del mundo, pero, ¿qué me decís de Mikel Merino, Fabián, Pedri...? Tenemos la suerte de contar con muchos futbolistas que son los mejores del mundo en su posición", añadió.

Se refirió a casos concretos cuya presencia en la Selección está en el aire. De Laporte, en un limbo tras el fracaso de su fichaje por el Athletic, dijo: "Yo lo que quiero es que esté compitiendo al máximo nivel. En el plano personal le quiero ver feliz y ahora no lo está".

"He hablado con Isco y estoy deseando que vuelva, pero primero va la salud", afirmó. Y de Iñigo , ahora en Arabia Saudí, y un recurrente entre las ausencias sonadas, dijo: "No me pidió nada. Pensé que había otros jugadores que iban a hacerlo mejor".

Además, elogió a Dean Huijsen y Cubarsí: "Pueden ser perfectamente la pareja de centrales de la Selección. Cubarsí tiene ya mucha experiencia y partidos. Lo de Huijsen es insultante; su tranquilidad, su madurez...". En octubre volverá una Selección que ilusiona mucho.