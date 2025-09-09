Jesé, muy sincero sobre el día que casi arruina su carrera en el Madrid por agredir a un árbitro: "No me echaron por Florentino"

Jesé Rodríguez, de vuelta en el fútbol español para jugar en la UD Las Palmas, ha recordado varios episodios relevantes de su carrera en una entrevista en el espacio Los Amigos de Edu, junto al periodista Edu Aguirre.

Uno de los temas destacados de la conversación fue el día que casi arruinó su carrera en el Real Madrid cuando agredió brutalmente a un árbitro siendo solo un juvenil. Le cayeron un total de quince partidos de sanción.

"Era contra el Atlético de Madrid, allí en el campo del Atleti. Dándome hostias por todos lados, coge (el árbitro) y me saca amarilla a mí. Cogí y le dí un cabezazo", empezó contando.

Y explicó: "No me echaron por Florentino (Pérez). Tuvimos una reunión de una hora. Me dio una lección, me dio una reflexión importante de lo que es el Real Madrid y me dijo 'otro días nos vemos y seguimos hablando'. Ya cuando dijo eso, pensé: 'Bueno, no me va a echar'".

El incidente tuvo lugar en un derbi contra el Atlético de Madrid en 2009, en su etapa como jugador juvenil del Real Madrid.

Jesé había sido convocado para reforzar al equipo juvenil del Real Madrid en este derbi, dado que era considerado un jugador con capacidad para marcar diferencias, a pesar de que ya se conocían sus problemas de comportamiento.

Durante el segundo tiempo del partido, cuando el marcador favorecía al Atlético de Madrid, el árbitro sancionó una falta en contra del Real Madrid. Jesé consideró que la decisión arbitral era errónea y comenzó a reclamar de manera airada al colegiado.

Al ver que el árbitro no cambiaba su decisión, Jesé perdió completamente los nervios y le propinó un cabezazo que derribó al colegiado. La agresión fue tan violenta que dejó al árbitro en el suelo.

Inmediatamente fue expulsado y sus compañeros de equipo tuvieron que sacarlo del campo porque estaba completamente fuera de sí. La situación generó un gran revuelo.

El Comité de Competición impuso una sanción ejemplar a Jesé: 15 partidos de suspensión. Esta sanción era récord para un jugador de su edad y representaba una de las más duras jamás impuestas a un juvenil por la agresión a un árbitro.

El incidente tuvo graves repercusiones dentro del Real Madrid: se abrió un expediente disciplinario interno en el club. Si se hubieran aplicado estrictamente las normas internas del Real Madrid, habría sido expulsado definitivamente de La Fábrica. Solo se le perdonó debido a su evidente talento futbolístico y, como cuenta, por la intervención de Florentino Pérez.

En la misma entrevista, Jesé habla de otros temas como su relación en el PSG, tras su salida del Madrid, con Kylian Mbappé.

"No había ni ganado el Mundial con Francia. Ahí ya se veía que iba a ser una estrella. Justo cuando me voy (cedido), es cuando le quieren y él me pregunta: '¿Qué tal el Madrid? ¿Qué tal es el club?'. Le dije; '¿Cuál es tu sueño? ¿Ganar el Balón de Oro? Pues tienes que ir a jugar allí, si no no los vas a ganar'", cuenta.

Además, Jesé confirma que el deseo de Mbappé era ir al Madrid cuando apenas llevaba un año en el PSG: "Él sabía que le querían y él me pregunta", añade.

Jesé y la fama

En cuanto a su presente, tras volver este verano a Las Palmas, Jesé siente que está en su mejor momento mentalmente: "Cien por cien". "Hay una estabilidad en mi vida, en lo deportivo. Las veces que he vuelto a jugar en casa, sobre todo esta, es cuando mejor me siento y más estoy en mi zona de confort. Como en tu casa no vas a estar en ningún lado, o por lo menos a mí me pasa eso", dice.

"Mi equipo y yo tenemos el objetivo de, primero, hacer los máximos puntos posibles para asegurarte la salvación, pero el objetivo es ascender", completa.

Además, habla de su relación con la fama: "La he llevado de más a menos. Antes peor que ahora. Antes era muy cerrado, no salía y no me relacionaba. Le tenía un poco de pánico a la fama porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente. En el Madrid y también después".

"Quien me ayudó a llevar eso con más naturalidad fue mi mujer. Me ayudó muchísimo. Si vienen a preguntarme por fútbol, yo hablo con todos", concluye.