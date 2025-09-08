Del mensaje de Mbappé contra el calendario a los lesionados en el parón: el 'virus FIFA' sigue golpeando a los clubes

"No recuerdo un jugador que haya disputado una temporada de 60 partidos al máximo nivel". Las palabras de Kylian Mbappé del pasado 3 de septiembre resonaban como una advertencia profética. Apenas días después, el parón internacional confirmaba sus temores.

El capitán francés había lanzado una reflexión demoledora sobre el calendario futbolístico actual. "La respuesta es siempre que ganamos mucho dinero, 'jugad', y por eso jugamos", declaró en rueda de prensa. Una crítica directa al sistema que prioriza los ingresos sobre la salud de los jugadores.

Su evolución de pensamiento resultaba evidente: "Mi reflexión ha evolucionado: es necesario más tiempo de descanso, de vacaciones". Mbappé, que disputó 65 partidos la temporada pasada entre Real Madrid y Francia, conocía de primera mano los efectos de la saturación.

Mbappé, durante una rueda de prensa. EFE

El delantero madridista había identificado el problema real: no la cantidad de partidos, sino la escasez de recuperación. "Veía equipos que volvían a los entrenamientos cuando nosotros todavía estábamos en el Mundial de Clubes", explicaba como ejemplo de la descompensación existente.

Problemas de lesiones

Sus palabras cobraron dimensión trágica durante el parón de selecciones. El partido Francia-Ucrania del viernes 6 de septiembre se convirtió en una pesadilla para el PSG. Dos de sus jugadores cayeron lesionados en el mismo encuentro, confirmando el temido "virus FIFA".

Ousmane Dembélé fue el primer damnificado. Retirado en el minuto 81, el extremo sufrió una lesión severa en el isquiotibial derecho que lo mantendrá apartado aproximadamente seis semanas.

Désiré Doué completó el desastre parisino. Sustituido en el minuto 46 precisamente por Dembélé, el joven talento sufrió una lesión en el gemelo derecho que lo alejará de los terrenos durante cuatro semanas. El cruel destino hizo que ambos se lesionaran en el mismo partido.

El enfado del PSG trascendió lo privado. El club parisino filtró una dura carta dirigida a la Federación Francesa, mostrando su malestar por la gestión de Didier Deschamps.

En ella, calificó las lesiones como "acontecimientos lamentables" y exige un "nuevo marco formalizado de coordinación médica" entre clubes y selección.

Según reportes de medios franceses, el PSG había enviado el 4 de septiembre una carta específica a Philippe Diallo, presidente de la FFF, alertando sobre el estado físico de Dembélé. El club consideró "incomprensible y errónea" la decisión de utilizar al jugador en esas condiciones.

Las consecuencias son muy grandes para el PSG. Tanto Dembélé como Doue se perderán el debut en Champions contra el Atalanta y tampoco estarán en el choque contra el Barça del próximo 1 de octubre.

El Barça, afectado

El conjunto azulgrana también sufrió el azote del parón internacional. Frenkie de Jong regresó anticipadamente de la concentración de Países Bajos por molestias en el glúteo. El centrocampista neerlandés se sometería a pruebas médicas para determinar el alcance de su problema físico.

Alejandro Balde había caído antes del parón, pero su lesión ilustraba la fragilidad actual. El lateral izquierdo sufrió una lesión en el bíceps femoral que lo mantendría apartado entre 3 y 4 semanas. Otra víctima más del calendario despiadado que gobierna el fútbol moderno.

Eric García, resignado por el resultado. Reuters Reuters

Hansi Flick tendrá tarea por delante tras el parón. Además de recomponer su defensa con Gerard Martín y posiblemente el centro del campo con Casadó, el teutón tendrá la misión de volver a tejer un sistema de juego que sea igual de sólido que el curso pasado.

El inicio de temporada no ha sido fácil. Se dejaron dos puntos en Vallecas ante el Rayo Vallecano dejando malas sensaciones y cerca estuvieron de hacer lo propio a domicilio contra el Levante. La presión no está siendo tan efectiva y están sufriendo mucho más a la espalda de la defensa.

Ahora llega el momento de la verdad. Inicia la Champions, vuelven los partidos cada tres días y el Barça entrará en una vorágine de partidos fruto del apretado calendario. En octubre llegará un nuevo parón de selecciones y con él el miedo a que los futbolistas sufran nuevas lesiones.