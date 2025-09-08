El gran susto de Haaland al bajar de un autobús con la selección noruega: acaba con tres puntos de sutura

Erling Haaland, delantero del Manchester City, sufrió un incidente insólito durante la concentración de la selección noruega en Oslo. El '9' citizen tuvo un duro golpe contra el autobús de la Selección y sufrió una fuerte hemorragia en la boca.

A pesar del dolor, Haaland se mantuvo tranquilo y confiado en la atención médica de la selección. Los profesionales actuaron con rapidez, limpiando la herida y aplicando tres puntos de sutura en su boca.

El propio futbolista compartió imágenes en redes sociales mostrando los daños sufridos, acompañadas de comentarios que restaban importancia al accidente.

Haaland muestra su herida en la boca.

Respondió a los rumores sobre un posible altercado con humor, asegurando que fue solo una desafortunada casualidad y que mantiene el ánimo intacto tras el episodio.

A pesar del susto, Haaland estará presente en el partido de este martes 9 de septiembre frente a Moldavia. Un duelo que puede ser determinante para que el combinado noruego vuelva a disputar un Mundial por primera vez desde 1998.

Ahora mismo son primeros de grupo y se ven las caras con el rival más asequible. Han ganado todos los partidos de la primera vuelta y será crucial el choque del próximo 16 de noviembre contra Italia, su rival por ser líderes y obtener el billete directo a la cita mundialista.

En racha

Para lograr los objetivos, Noruega necesitará la mejor versión de su máxima estrella. Haaland viene de una temporada complicada fruto de las lesiones y del mal rendimiento de su equipo, pero este curso parece haber comenzado con buen pie a nivel goleador.

Es el máximo artillero de la Premier League con tres goles en tres partidos y viene de ver puerta en el amistoso de la semana pasada entre Noruega y Finlandia. Frente a Moldavia saldrá de inicio y espera seguir ampliando su cuenta anotadora esta campaña.

El noruego quiere dar un paso al frente y volver a demostrar que es uno de los futbolistas más determinantes del planeta. Tiene ganas de resarcirse y tiene ante sí un año lleno de motivaciones tanto en su club como en su selección.