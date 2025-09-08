Adiós a Vinicius: FC 26 se olvida del futbolista del Real Madrid en su top 10 y las redes arden por quienes tienen más media

Llega septiembre y con ello lo hace la nueva entrega del videojuego de fútbol oficial de EA Sports: el FC 26. Una nueva entrega de la exitosa saga que saldrá la venta el próximo 26 de septiembre.

A lo largo del verano se han ido conociendo las novedades del nuevo FC 26 y en los últimos días han visto la luz una de las cosas que más generación suscita entre los compradores: las medias de los jugadores.

Este año, Mohamed Salah y Kylian Mbappé comparten la mayor puntuación del juego con una valoración de 91. Tras ellos, le siguen Ousmane Dembélé, Rodrigo Hernández, Virgil van Dijk y Erling Haaland con una media de 90.

Impulsado por los comentarios de la comunidad, los jugadores más grandes del mundo han llegado.

Las valoraciones de #FC26 ya están aquí. 🔥

Entre los grandes titulares también destaca la irrupción de Lamine Yamal en el Top 10 masculino, logrando la mayor subida con +8 puntos respecto al título del año pasado.

En el fútbol femenino, por primera vez en la historia de FC, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí comparten el primer puesto con una valoración global de 91.

Además de Yamal, otros muchos jugadores han recibido notables mejoras en sus Ratings respecto a FC 25 y han entrado en el Top 10 por primera vez: Raphinha (+5) y Hakimi (+5) en la categoría masculina, y Mariona (+5), Russo (+4) y Shaw (+3) en la femenina.

Vinicius, olvidado

Quien no aparece entre los principales protagonistas es Vinicius Jr. El futbolista brasileño del Real Madrid no está entre los 10 mejores con más valoración e incluso ha visto como su media ha pasado de 90 puntos en el FC 25 a 89 en esta edición.

Está por detrás de Mbappé y también de un Jude Bellingham que tiene 90 de media. Comparte puntuación con Fede Valverde y Thibaut Courtois.

Pocos podrían imaginar este descenso hace apenas un año cuando el crack del conjunto blanco destrozaba al Dortmund y parecía tocar con las dos manos el Balón de Oro. Lo acabó conquistando Rodri y su rendimiento cayó en picado.

Este curso también lo ha iniciado con algunas dudas, pero está creciendo con el paso de los partidos. Xabi Alonso le dejó en el banquillo en Oviedo, pero fue determinante en la segunda mitad con un gol y una asistencia. Volvió a la titularidad contra el Mallorca y marcó el tanto del triunfo.