Turquía - España, clasificación para el Mundial 2026: horario y dónde ver por TV el partido de fútbol

España continúa este domingo con su camino hacia el Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente, que golearon en su estreno ante Bulgaria, se ven esta vez las caras con Turquía en busca de mantener el pleno de victorias y dar un paso más hacia conseguir el billete mundialista.

Un duelo que poco tendrá que ver con el visto en Sofía hace apenas unos días. Y es que se espera una Turquía mucho más agresiva en la presión a lo que hizo el combinado búlgaro. Con Güler a la cabeza, los turcos intentarán poner en apuros a una selección española que sigue de dulce.

"Esperamos un ambiente como corresponde. Un país volcado con su selección. Venimos de jugar una Eurocopa contra la anfitriona Alemania y en ambientes muy hostiles, de este calibre. Estamos preparados", apuntó De la Fuente en rueda de prensa.

El técnico riojano deberá decidir si apuesta por el mismo once que solventó sin problemas su papeleta ante Bulgaria o si realizará algunas modificaciones. Cubarsí podría ocupar el puesto de Le Normand y Morata podría recuperar cierto protagonismo.

"Sabe cuál es su papel. Es un jugador más y tendrá más minutos en función del plan de juego y cómo queramos jugar. Es muy importante para nosotros", apuntó el seleccionador acerca del delantero madrileño.

¿Cuándo se juega el partido de clasificación para el Mundial entre Turquía y España?

El encuentro entre los turcos y el combinado español se disputa este domingo 7 de septiembre a partir de las 20:45 hora peninsular. En México serán las 12:45 mientras que en Argentina serán las 13:45.

¿Dónde se juega el partido de clasificación para el Mundial entre Turquía y España?

El choque entre la selección turca y el equipo de Luis de la Fuente se jugará en el estadio Konya Buyuksehir Belediye Stadium de Konya. Un feudo con capacidad para 42.000 espectadores.

¿Dónde se puede ver el partido de clasificación para el Mundial entre Turquía y España?

En España, el choque entre Turquía y la selección española se emitirá en La1 de TVE. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026.