La Selección aplasta a Turquía con hat-trick de Mikel Merino y sigue con paso firme su camino hacia el Mundial 2026

La Selección Española de fútbol ha goleado a Turquía (0-6) en su segundo duelo de la ronda de clasificación para el Mundial 2026.

Pedri abrió el marcador nada más empezar e hizo otro en la segunda parte, Mikel Merino se destapó como legador y firmó un hat-trick, mientras el tanto restante lo anotó Ferran. En el tramo final, Morata y Rodri gozaron de minutos y Jorge de Frutos debutó como internacional.

Con su segunda victoria en dos partidos, España confirma su buen momento de forma y se sitúa un peldaño más cerca de la próxima cita mundialista.

Los jugadores de la Selección, antes del inicio del duelo de este domingo contra Turquía. Reuters Reuters

El inicio del partido fue muy intenso y las gradas del Estadio Konya Büyükşehir demostraron una vez más lo calientes que son los ambientes en el deporte turco.

Los jugadores de Vincenzo Montella salieron muy vivos al partido, espoleados por el escenario y el rival, pero poco a poco, un baño de fútbol enfrió los ánimos locales.

La primera parte de España fue casi perfecta, con un debe en la definición que evitó una goleada mayor. Los de Luis de la Fuente desperdiciaron varias ocasiones claras que tranquilamente pudieron dejar un resultado escandaloso al descanso.

APAGA Y VÁMONOS



Qué recorte y qué disparo.



🌟 El GOLAZO de Pedri para adelantar a España está a la altura de muy pocos.



El GOLAZO de Pedri para adelantar a España.

El jugador más destacado fue Pedri, con permiso de un Mikel Merino que volvió a demostrar su capacidad como legador con un doblete.

El canario protagonizó la primera ocasión de España con un gran pase filtrado para Nico Williams que desvió Çakir, muy ocupado durante todo el partido.

En la siguiente jugada, el centrocampista del Barça decidió jugársela en solitario y anotó el primer gol del partido con un tiro ajustado, con el interior, imparable para el portero turco.

El gol no bajó el ritmo del partido, roto por momentos, con ocasiones que se sucedían en las dos áreas y unos espacios que España no tardó en aprovechar.

Pedri y Lamine celebran el primer gol de España ante Turquía. Reuters Reuters

Los turcos demostraban tener peligro en sus botas cuando Arda Güler lograba aparecer en las zonas centrales para filtrar pases a los atacantes, aunque poco a poco, España fue controlando cada vez más el partido.

Lamine Yamal estuvo a punto de hacer el primero con una jugada maradoniana, pero el portero le negó el golazo.

Después, el 10 del Barça mandó a las nubes una ocasión cantada después de hacer lo más difícil. El vendaval español volvió a encontrar premio en el 21' gracias a la conexión entre Oyarzábal y Mikel Merino, otrora compañeros en la Real Sociedad.

Párale si puedes.



Lo cerquita que ha estado de entrar este jugadón de Lamine Yamal.

Combinó con calidad la Selección en ataque con Cucurella, Nico Williams y Oyarzábal, que cedió atrás para que Merino le pegase de zurda, según llegó, para ampliar la ventaja de España.

Cada vez aparecía menos Güler y, por ende, le costaba más a Turquía salir de su mitad del campo. El resultado se mantenía, sobre todo, por los fallos en la definición de Nico Williams y Lamine, brillante en la primera parte pero desacertado de cara a gol.

El que no perdonó el tercero fue Merino, de nuevo en su faceta de legador al filo del descanso (44'). Entre Pedri y Oyarzábal volvieron a trenzar una jugada por la izquierda que acabó con centro raso, hacia atrás, para que el del Arsenal apareciera y la mandara a la red.

La única nota negativa, más allá de los fallos clamorosos, fue una lesión muscular de Nico Williams que le obligó a dejar su lugar en el césped a Ferran Torres. Habrá que ver el alcance de sus dolencias y cómo afecta a su futuro cercano en el Athletic.

Nico Williams se marcha lesionado. Reuters Reuters

Segunda parte

Los deberes estaban hechos y España afrontaba una segunda parte cómoda en un estadio que ya no rugía como al inicio.

El guion del partido no cambió y España entró en una especie de trance: cada ataque acababa en gol.

En el 52', Ferran Torres hizo el cuarto tras culminar un contragolpe de libro conducido por Lamine Yamal y Pedri.

Cuatro minutos más tarde, Mikel Merino cerró su hat-trick con un golazo por la escuadra desde la frontal. El del Arsenal recibió, levantó la cabeza y no se lo pensó antes de mandarla a la red para hacer la manita.

La Selección no se sació y, en el 61', Pedri amplió la ventaja y selló su doblete tras un pase filtrado de Oyarzábal, que se hinchó a producir goles para los demás.

El resultado era histórico y, con las ocasiones falladas en la primera parte en la retina, la sensación es que la goleada incluso se quedaba corta.

El tramo final del partido sirvió para que Fermín, Rodri, Morata y el debutante Jorge de Frutos saltasen a escena, aunque ya hacía mucho tiempo que el partido se había convertido en un trámite.

Los últimos quince minutos reflejaron el armisticio firmado por los dos equipos, en una noche que pone a España un paso más cerca del Mundial 2026 y que regala otra noche histórica a su hemeroteca.