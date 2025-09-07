El PSG carga duramente contra la selección francesa tras la lesión de Dembélé: "Es un acontecimiento lamentable"

Las lesiones de Ousmane Dembélé y Désiré Doué durante el encuentro Francia-Ucrania han desatado una guerra abierta entre el PSG y la selección francesa. El club parisino responsabiliza directamente a Didier Deschamps de haber ignorado las advertencias médicas sobre el estado físico de sus jugadores.

La tensión estalló cuando Dembélé se lesionó gravemente en el isquiotibial derecho en el minuto 81, apenas 30 minutos después de ingresar al campo. El extremo había sido advertido al cuerpo técnico francés sobre su delicado estado físico tras una lesión previa contra el Toulouse.

Tras esto, el PSG ha emitió un comunicado demoledor donde califica las lesiones como "acontecimientos lamentables" y exige un "nuevo marco formalizado de coordinación médica" entre clubes y selección.

El club reclama "urgentemente" protocolos que garanticen "intercambios sistemáticos, documentados y recíprocos" entre equipos médicos.

Dembélé estará fuera aproximadamente seis semanas por su lesión en el isquiotibial derecho, mientras que Doué sufrió una distensión en el gemelo derecho que lo mantendrá inactivo cuatro semanas. Ambos jugadores se perderán el debut en Champions League contra el Atalanta.

Deschamps rechazó las acusaciones y defendió su decisión: "Estaba seguro de que era capaz de jugar; de lo contrario, no lo habría puesto". El seleccionador argumentó que la lesión se produjo en la pierna derecha, no en la izquierda donde arrastraba molestias.

Según reportes de medios franceses, el PSG había enviado el 4 de septiembre una carta específica a Philippe Diallo, presidente de la FFF, alertando sobre el estado físico de Dembélé. El club considera "incomprensible y errónea" la decisión de utilizar al jugador en esas condiciones.

El comunicado del PSG menciona casos anteriores de jugadores lesionados durante concentraciones con Francia, incluyendo a Barcola y Zaïre-Emery. Esta situación recrudece las ya tensas relaciones entre el club y la Federación Francesa, enfriadas durante los últimos meses.

Las lesiones comprometen seriamente los planes del PSG para septiembre y octubre. Además del Atalanta, Dembélé se perderá el Clásico contra el Marsella del 21 de septiembre y posiblemente el crucial encuentro ante el Barça del 1 de octubre. Para el club, estas bajas representan "consecuencias deportivas importantes".

El PSG solicita específicamente que se respete "un principio de precaución reforzado" cuando jugadores presenten patologías en tratamiento. El club enfatiza que realiza seguimiento médico "durante todo el año" y dispone de "informaciones precisas y circunstanciadas" sobre sus futbolistas.