Mediapro desvela el motivo por el que falló el funcionamiento del VAR en el Rayo - Barça: la toma de corriente
La plataforma televisiva ha emitido un comunicado explicando el fallo técnico que se produjo durante el partido en Vallecas.
Una incidencia sin precedentes en LaLiga. El partido que enfrentó al Rayo Vallecano - Barça en la jornada 3 de La Liga se vio marcado por la polémica ante la ausencia del VAR durante una parte del encuentro. Tiempo suficiente para que se produjeran acciones controvertidas.
Cuatro días después, el grupo Mediapro ha explicado cuáles han sido los motivos por los que la tecnología no estuvo a disposición de los colegiados en el transcurso del partido, provocando así la confusión de ambos clubes y la indignación de Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo.
Durante toda la primera parte, la sala VAR y el colegiado sufrieron desconexiones de manera intermitente y provocaron un verdadero caos en el partido, sobre todo en la jugada que acabó por definir el marcador.
Y es que un penalti señalado sobre Lamine Yamal encendió los ánimos locales, sobre todo porque la jugada no pudo ser revisada al no funcionar la conexión con la sala VOR.
En una acción aislada, el extremo del Barça se coló en el área rival regateando rivales. Al tratar de superar a Chavarría en su enésimo duelo de la noche, el zaguero estiró la pierna y Lamine acabó en el suelo tras un ligero contacto.
La acción, dudosa, necesitaba ser revisada por el VAR para poder determinar si era penalti o no. Sin embargo, al no existir imagen VAR por los problemas técnicos, el colegiado no pudo comunicarse con sus compañeros ni ver la jugada en el monitor.
Busquets Ferrer se vio obligado a seguir su criterio sobre el cariz de la jugada y pitó penalti. Vallecas estalló por el fondo y las formas de la decisión, pero a Lamine no le tembló el pulso y puso el 0-1 desde los once metros.
Lamine transformó la pena máxima y adelantó al conjunto de Hansi Flick. El problema no fue solo la duda de la jugada, sino la ausencia del VAR en pleno año 2025, algo que los jugadores del Rayo no podían dar crédito.
El momento más revelador se vivió en el túnel de vestuarios al descanso. Las cámaras de DAZN captaron a Isi Palazón dirigiéndose a sus compañeros y dejando una frase que ya forma parte de la controversia: "Chavales, el árbitro acaba de asumir el error. Lo acaba de asumir".
El comunicado de Mediapro
Después de realizar un exhaustivo examen de todo el dispositivo técnico implicado en la prestación del servicio de VAR en el partido Rayo Vallecano – FC Barcelona del pasado domingo, el informe final concluye que:
La toma de corriente asignada en el estadio a la Unidad Móvil de GRUP MEDIAPRO no era suficiente para asegurar su correcto funcionamiento. El diferencial de dicha toma no tenía la sensibilidad suficiente (300mA) para soportar el consumo eléctrico que requiere la UM.
Antes y durante el primer tiempo, los responsables del equipo recurrieron a las opciones disponibles en ese momento para intentar garantizar la alimentación eléctrica. Ninguna conseguía asegurar el suministro eléctrico.
Durante el descanso se conectó la UM a un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) hasta conseguir un adaptador de 300mA.
Se ha sometido a la UM implicada a un análisis exhaustivo y a pruebas de resistencia sin que se produjera ninguna incidencia. GRUP MEDIAPRO ha entregado los resultados de su investigación a la RFEF.