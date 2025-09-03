Los 100 días de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid: un nuevo modelo que deja varios ganadores en la plantilla

La primera centena de días de Xabi Alonso al frente del Real Madrid ha dado para mucho. Este miércoles se cumplen exactamente cien desde su presentación en Valdebebas como sustituto de uno de sus muchos maestros, Carlo Ancelotti.

"Siento que es mi momento", dijo en aquel acto en el que estuvo acompañado de Florentino Pérez. Desde el primer día sin arrugarse, como en cada una de las decisiones que ha tomado a partir de entonces.

Algunas evidentes, otras invisibles. Las ha habido de todos los colores. La sensación en el club es que los cambios del tolosarra, acompañados de un buen mercado de fichajes, han revitalizado un vestuario donde urgía una reparación. Que no revolución.

Xabi escribió su prólogo en el banquillo del Real Madrid en Estados Unidos. Durante el Mundial de Clubes. Las primeras hojas de la verdadera historia se redactan en el arranque de La Liga. Dos realidades separadas, que no se entienden la una sin la otra.

Las bases se empezaron a sentar en el Mundial. Ya se vio un Madrid más ordenado, con tendencia a la presión alta y al robo tras pérdida. Fueron pinceladas de lo hoy, simplificadamente, es un equipo ofensivo que hace las cosas con sentido.

A partir del Mundial, Xabi fue también eligiendo a los que serían sus pilares en el campo. En EEUU lo jugaron todo (o prácticamente) cuatro futbolistas: Courtois, Tchouaméni, Valverde y Fran García. De ellos, solo el último ha perdido ese rol tras el verano.

Fran convenció a Xabi, y por eso se quedó en la plantilla, pero no hay que olvidar que en el Mundial solo jugaron dos de los cuatro fichajes: Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold. Álvaro Carreras fue fichado después y Mastantuono no podía incorporarse hasta cumplir los 18 años.

Xabi Alonso da instrucciones a Álvaro Carreras Reuters

Ya hemos mencionado a Huijsen, fichado por alrededor de 60M€, y que a pesar de sus 20 años es otro jugador clave para Alonso. Lo único que se perdió en el Mundial fue por una roja y en Liga lo ha jugado todo en tres jornadas.

También han sido intocables tras la pretemporada exprés Carreras —en el sitio de Fran—, Arda Güler y un Mbappé que si no lo fue en el Mundial fue por una enfermedad, además de los citados Courtois, Tchouaméni y Valverde. Así lo reflejan los números.

Siete futbolistas que forman el tronco del equipo. Courtois por ser un líder desde la portería. Huijsen y Carreras por su rápida integración y la salida de balón que aportan desde atrás. Tchouaméni por dar equilibrio. Valverde como alma y Güler como metrónomo del equipo. Mbappé por facturar gol.

Puede sorprender alguna ausencia. No cuentan la mayoría de inéditos, por lesión, que son Mendy, Camavinga, Endrick y Bellingham. Estos son, en este punto, la incógnita del nuevo Madrid. Quizás el que menos el inglés, otro jugador llamado a ser fundamental. Está por ver su encaje, pero en el Mundial fue también de los que más jugó.

Así, la no mención de Vinicius hasta ahora sería lo más llamativo. Su suplencia en Oviedo pudo marcar un antes y un después, y para bien. "Creo que es bueno que un jugador no se sienta indiscutible", decía Carvajal esta semana en la SER por casos como el del brasileño.

Xabi quiere tener 17-20 jugadores en rotación y Vinicius fue de los primeros en probar el banquillo siendo un titular claro para los días grandes. Respondió con un gol y una asistencia en los 30 minutos que jugó en el Tartiere y volviendo a marcar el pasado fin de semana ante el Mallorca.

Mbappé tapa la boca a Vinicius tras su gol contra el Oviedo Reuters

Esas rotaciones se hacen evidentes en casos como el del propio Carvajal con Trent o la competencia entre Militao y Rüdiger en defensa. Habrá minutos para todos.

Donde ha habido sorpasso, precisamente a la espera de Bellingham, es en el puesto que los dos últimos partidos ha ido para Mastantuono. Ha adelantado a Brahim, mientras que Rodrygo ha sido desplazado a la banda izquierda, su sitio natural, si bien en un rol secundario tras un verano lleno de rumores.

Luego está el caso de Gonzalo García, la prueba de que la cantera cuenta para Xabi desde el principio —como han confirmado las llamadas a Thiago Pitarch—. Con Mbappé sano, y entonado con el gol, su caída drástica en minutos es lógica. Jugará. Eso se da por seguro, igual que en el caso de Endrick.

Los más perjudicados, sin contar a Lunin, son un Asencio relegado a cuarto central —veremos si Alaba acaba contando más como pivote— y un Ceballos que por poco no se fue a Marsella. El dinero y la insistencia de Xabi para que se quedara fueron claves. Mensaje claro: no hay prescindibles.

Un nuevo modelo ha sido puesto en marcha en Valdebebas por Xabi Alonso y sus ayudantes, con su segundo Sebastián Parrilla siempre al lado. Funciona. El 9/9 en puntos ligueros lo prueba. La ilusión ha vuelto al Bernabéu en tan solo 100 días.