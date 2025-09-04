La alineación confirmada de España contra Bulgaria en el partido de clasificación para el Mundial 2026

España inicia este jueves la fase de clasificación hacia el Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente viajan a Sofía para medirse a Bulgaria en busca de un triunfo que les haga comenzar con buen pie en un grupo que comparten también con Turquía y Georgia.

Este parón internacional servirá para ver el regreso de Carvajal y Rodri, dos de los pesos pesados del vestuario, después de superar ambos una grave lesión de rodilla. Eso sí, no se espera que sean titulares contra el elenco búlgaro..

Lo lógico es que Luis de la Fuente apueste por el núcleo de futbolistas que le llevaron hacia la final de la Nations League hace apenas unos meses. Apenas hay bajas sensibles y el riojano formará con un once de gala para sumar los tres puntos.

En portería estará Unai Simón. El portero del Athletic no atraviesa su mejor momento, pero sigue con la confianza intacta del seleccionador. El vasco tendrá por delante una línea de cuatro en la que Cucurella y Pedro Porro ocuparán los laterales y Le Normand y Huijsen el eje de la zaga.

El malagueño ha irrumpido con mucha fuerza en la Selección y su brillante rendimiento en sus primeros meses en el Real Madrid le hace ganar más peso si cabe dentro del once. Le Normand podría caerse en detrimento de Cubarsí, pero no parece probable teniendo en cuenta las últimas decisiones de De la Fuente.

Para el centro del campo se espera un doble pivote formado por Zubimendi y Mikel Merino. El andaluz es un fijo y el centrocampista del Arsenal está supliendo a la perfección a Rodri. En la recámara estará un Fabián Ruiz, otro de los que suelen ser fijos para Luis de la Fuente.

Pedri, durante un partido con la selección española. REUTERS

Los pivotes tendrán por delante a Pedri. El canario se moverá en línea de tres cuartos y será el encargado de dar el penúltimo pase y conectar con los hombres de ataque.

Allí, tampoco hay demasiadas dudas. Si acaso en el puesto del '9' donde se espera la presencia de Oyarzabal. El delantero vasco todavía no ha marcado con la Real Sociedad, pero parece estar un paso por delante de Morata.

Donde no hay dudas es en los dos flancos. Nico Williams y Lamine Yamal serán las grandes referencias del ataque español. Los dos futbolistas más diferenciales de la Selección y quienes deberán guiar a España hacia el intento de la conquista de su segunda estrella dentro de un año.

Alineación probable España: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams, Oyarzabal.