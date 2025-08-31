Jack Grealish, el último fracaso de Guardiola, emerge como la estrella del Everton: "Es incluso mejor de lo que me esperaba"

Grealish celebra con la afición el gol que marcó su equipo ante los Wolves. Reuters

Jack Grealish es la nueva sensación del Everton. El inglés abandonó la disciplina del Manchester City hace dos semanas -el 12 de agosto- en busca de los minutos que no tenía bajo las órdenes de Pep Guardiola y a la vistá está de que ha caído de pie en 'the toffees'.

La situación del inglés en el Etihad se había vuelto insostenible. Durante las dos últimas temporadas apenas repartió dos asistencias, una cifra alarmante para un jugador que costó 100 millones de libras, es decir, unos 115 millones de euros.

Su falta de minutos le costó incluso la convocatoria para la Eurocopa de 2024, siendo relegado a un rol marginal en un equipo donde no conseguía encontrar su mejor versión ante la falta de oportunidades.

Ante este escenario, el propio Grealish decidió renunciar a una parte importante de su salario para facilitar su salida, demostrando su desesperación por volver a jugar con regularidad y recuperar su sitio en la selección inglesa de cara al Mundial de 2026.

El cambio ha sido inmediato y espectacular. En sus primeros cuatro partidos con el Everton, Grealish ha repartido cuatro asistencias, igualando en apenas unas semanas lo conseguido en dos años completos en el City.

Vuelve a ser protagonista

La transformación no ha pasado desapercibida para David Moyes, quien se ha deshecho en elogios hacia su nueva estrella tras la sufrida victoria ante los Wolves. "Es incluso mejor de lo que pensaba", declaró el técnico escocés tras el triunfo en Molineux.

"No tiene nada que ver conmigo, es todo mérito de Jack y su mentalidad de querer mejorar. Creo que tiene algo que demostrar y lo está haciendo", añadió.

Jack Grealish already has FOUR assists in an @Everton shirt! 🔵 pic.twitter.com/saj9QeaLEw — Premier League (@premierleague) August 30, 2025

En el sistema táctico del escocés, Grealish ha recuperado la libertad creativa que perdió en el Manchester City. Su capacidad para generar peligro desde la banda izquierda ha sido fundamental en el buen inicio de temporada del Everton, que ocupa la quinta posición con seis puntos de nueve posibles.

El contraste es evidente: mientras en Manchester era una pieza más del engranaje de Guardiola, limitado en sus movimientos y con pocas oportunidades de brillar, en el Everton se ha convertido en el jugador diferencial que puede alejar al equipo de los problemas.

Y a la vista está de que ha sido un acierto total. Después de un debut como suplente ante el Leeds (19 minutos), en sus dos titularidades ante el Everton (2-3) y ante los Wolves (2-0) ha firmado dos dobletes de asistencias para liderar la victoria de su equipo.

Es, de hecho, el primer jugador de la historia del Everton en hacerlo en dos partidos consecutivos de Premier League. Son números todavía más sorprendentes si se compara con el global de su última temporada en el City: firmó 3 goles y 5 asistencias, con tan sólo 1 gol y 1 asistencia en la Premier.

"Jack De Bruyne does it again for @Everton"



Erling Haaland showed his support to Jack Grealish after the midfielder produced two assists in back-to-back matches for David Moyes' side! ✨ pic.twitter.com/Uu8eN9FGZR — Premier League (@premierleague) August 30, 2025

Hasta el propio Erling Haaland, gran amigo de Jack, quiso reconocer su gran actuación con un mensaje a través de Snapchat: "Jack De Bruyne lo vuelve a hacer para el Everton". Una comparación con un tono humorístico entre Kevin De Bruyne, el maestro de las asistencias, y Jack Grealish.