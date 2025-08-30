Quién es Mateo Busquets Ferrer, el árbitro del Rayo Vallecano - Barça: estos son sus antecedentes y polémicas

A falta de algo más de 24 horas para el comienzo del partido entre el Rayo Vallecano y el Barça, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha dado a conocer que Mateo Busquets Ferrer será el encargado de impartir justicia el domingo a partir de las 21:30 horas en el Estadio de Vallecas.

El colegiado balear, que estará auxiliado por Javier Iglesias Villanueva en el VAR, es un talismán para los azulgranas: cuatro partidos y cuatro victorias. Los de Hansi Flick ganaron a Alavés (2-1) y Las Palmas (1-0) en el curso 2023/24 y tumbaron a Villarreal (1-5) y Osasuna (3-0) la temporada pasada.

Registros prácticamente opuestos de Barça y Rayo con Mateo Busquets. Y es que el Rayo Vallecano no conoce la victoria con el colegiado balear: empate en casa frente a la Real Sociedad (2-2) a finales de 2023 y un año después, en noviembre del 2024, cayó en el Sánchez Pizjuán de Sevilla (1-0).

En su tercera temporada en Primera División, Busquets Ferrer es uno de los árbitros más prometedores del panorama nacional. Ascendido junto a Hernández Maeso y García Verdura para la temporada 23-24, subió tras una única temporada en Segunda División.

Durante la temporada 2022/23, el árbitro mallorquín dirigió 24 encuentros entre Segunda División, Copa del Rey y el playoff de ascenso a LaLiga con un total de 121 amarillas, seis dobles amarillas, siete rojas y seis penaltis señalados.

En la máxima categoría ha dirigido 40 partidos, mostrando 216 tarjetas amarillas, 12 rojas directas y ha señalado 10 penaltis hasta el momento.

A pesar de la dificultad de jugar los primeros partidos fuera de casa, el Barça ha sacado sus dos primeros compromisos adelante. El domingo, afronta su tercer desplazamiento de la temporada con destino a Vallecas, donde le espera un Rayo Vallecano motivado tras lograr una histórica clasificación para la Conference League.

El conjunto azulgrana, a la expectativa de lo que ocurra con el futuro de Fermín López y con la ausencia de última hora de Gavi, por molestias musculares, intentará cerrar este tramo inicial con un pleno de tres victorias antes del parón por los encuentros de selecciones.

En lo deportivo, los de Hansi Flick han iniciado la temporada mostrando su estilo característico: un contundente 0-3 contra el Mallorca y una épica remontada frente al Levante (2-3), tras irse al descanso con un marcador adverso de 2-0. Ahora ante el Rayo Vallecano tienen un nuevo examen que aprobar.