El Atlético de Madrid sigue sin levantar cabeza tras empatar ante el Alavés: tercer tropiezo consecutivo en La Liga
Los rojiblancos hicieron un partido muy gris en su visita a Mendizorroza, donde encadena tres temporadas seguidas sin llevarse la victoria.
Alavés
El Atlético de Madrid ha registrado el peor arranque de temporada en la 'era Simeone' después de empatar ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. El inicio de temporada no ha podido ser más decepcionante para un equipo que todavía no ha sumado de tres [Narración y estadísticas del partido].
El parón de selecciones le puede venir como agua de mayo a un equipo que todavía no conoce la victoria en la temporada 25-26. Los resultados preocupan, como también lo hacen las sensaciones que transmite el equipo. Y es que pasan las jornadas y Simeone no consigue dar con la tecla.
La derrota ante el Espanyol ya pilló por sorpresa a un Atlético de Madrid que dejó escapar dos puntos ante el Elche en el Metropolitano y ante el Alavés se ha vuelto a dejar empatar tras el gol inicial de Sorloth en el minuto siete de partido.
𝐘 𝐒𝐈𝐕𝐄𝐑𝐀 𝐃𝐈𝐉𝐎 𝐍𝐎... 🛡️⛔️— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 30, 2025
El remate de Sorloth se encontró con el meta del Alavés. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/dv9euIzdzh
Después de una primera parte muy gris donde las ocasiones brillaron por su ausencia, los rojiblancos trataron de meterle una marcha más en los segundos 45 minutos, aunque una y otra vez se toparon con el muro babazorro. Sivera, clave en el punto de oro que se lleva el Alavés.
El partido tuvo poco fútbol y en ese escenario los del 'Chacho' Coudet se manejan a las mil maravillas. Con dos líneas muy juntas cerraron todos los espacios posibles a un rival que se vio obligado a abrir a las bandas y meter balones a la olla donde se encontraba Sorloth. El resultado no cambió.
Sin ocasiones claras
El Atlético de Madrid le dejó sitio al equipo local pero ninguno de los dos tuvo claro cómo llegar al área rival en los primeros compases de un duelo que se desequilibró merced a la concatenación de errores del equipo de Eduardo Coudet.
Una pérdida de balón de Moussa Diarra lanzó a los atacantes rojiblancos a por la meta de Antonio Sivera y, aunque la zaga taponó bien en el primer intento, no logró despejar con contundencia el balón, que Giuliano Simeone logró colar en la meta local.
El argentino, con pasado en el Alavés, cambió el resultado a los 7 minutos del duelo y pidió perdón a la grada de Mendizorroza tras anotar el primer tanto del partido.
El Alavés no se arrugó y empató rápidamente. En el minuto 14 Carlos Vicente logró anotar un penalti señalado de Alexander Sorloth sobre Nahuel Tenaglia que se adelantó al colchonero en un saque de esquina para rematar en el primer y el delantero lo derribó.
El penalti de Sorloth sobre Tenaglia.— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 30, 2025
Carlos Vicente anota la pena máxima y pone el 1-1 en el marcador. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/8wlPMYCzyF
El partido no cambió su guion. Mucha igualdad, poco medio campo y juego vertical de dos equipos que prefirieron guardar la ropa antes que asumir en una primera mitad de poco contacto y pocas llegadas.
Fue una primera mitad en la que los dos equipos echaron en falta a sus referencias. Sorloth se vio superado por Tenaglia en cada cuerpo a cuerpo y Antonio Blanco no estuvo cómodo para sostener el juego de un Alavés que lo intentó pero no pudo contra un rocoso Atlético que acabó mejor que los babazorros en los primeros 45 minutos.
Un quiero y no puedo
El inicio de la segunda parte estuvo marcado porque el duelo se detuvo durante nueve minutos para atender a un espectador indispuesto. Los cambios modificaron el partido. Griezmann dio más opciones a los de Simeone que estuvieron cerca del gol con remate de cabeza de Sorloth que se encontró con Antonio Sivera.
El francés también tuvo su ocasión pero su remate en el segundo palo topó con el poste y el empate no se movió a pesar de que los madrileños progresaron con el paso de los minutos.
El balón parado fue un arma importante para los colchoneros que se encontraron con Sivera en varias ocasiones.
El equipo de Diego Pablo Simeone empujaba en un descuento de 15 minutos pero no lograba ni con el balón en juego ni a balón parado, a pesar de que colgaron infinidad de balones, varios de ellos de forma precipitada hasta el pitido final.