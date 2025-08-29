Rodri y Carvajal regresan a la Selección para los partidos de clasificación del Mundial 2026

Luis de la Fuente ha dado a conocer en la mañana de este viernes la convocatoria de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial 2026. Una lista que contó con las ausencias de Joan García y Álvaro Carreras, quienes estaban en la prelista del seleccionador.

El seleccionador ha optado por una línea continuista para una convocatoria que ha contado con el regreso de Dani Carvajal, recientemente recuperado de la lesión del cruzado que sufrió hace casi un año, y con la vuelta de Rodri.

Además, destaca la llamada a Jesús Rodríguez, canterano del Betis que en este mercado de verano ha fichado por el Como de Cesc Fábregas.

El partido más importante del verano es contra el fuego.



Esta CONVOCATORIA es un homenaje a las víctimas y un reconocimiento a las personas que se siguen jugando la vida a diario para salvar nuestros bosques y pueblos.



Estamos con vosotr@s.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/nz8bAABKNX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 29, 2025

Quitando las bajas obligadas por lesión -Álex Baena e Isco-, la estructura del equipo que se metió en la final de la UEFA Nations League continúa intacta.

Un grupo muy sólido que tratará de encarrilar la clasificación al Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin faltar desde que se perdiera el de 1974, la selección busca su decimotercera presencia consecutiva en la Copa del Mundo, la decimoctava en total.

Esa ruta arranca con dos salidas: Bulgaria (4 de septiembre) y Turquía (tres días más tarde). El grupo lo completa Georgia. Solo el primero se clasifica para el Mundial, aunque España tiene asegurada la repesca gracias a que ganó su grupo de la Nations League, incluso si quedara última.