Joan Laporta, 'loco' por el nuevo Camp Nou: el presidente acabó en el suelo en su última visita al estadio blaugrana

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha vuelto a dejar una imagen curiosa en su visita a las obras del Spotify Camp Nou.

En un verano marcado por los problemas del club para ajustarse al fair play financiero de LaLiga y los retrasos en las obras del nuevo estadio blaugrana, los operarios trabajan para corregir las deficiencias detectadas por el Ayuntamiento de Barcelona en su última inspección.

Finalmente el estadio no estará listo para el duelo liguero ante el Valencia, la última fecha en una lista de retornos prometidos pero que nunca se llegaron a cumplir.

Laporta se ha dejado caer por el césped del Camp Nou y lo ha disfrutado de lo lindo. En un vídeo colgado en las redes sociales, se puede ver cómo el presidente ha decidido tirarse al suelo y tumbarse sobre el centro del rectángulo de juego.

El presidente se dejó caer y estiró los brazos, como si estuviera en la cama, en un gesto extrovertido muy celebrado por los aficionados blaugranas. También se dejó fotografiar, en unas instantáneas que por ahora no se han hecho públicas.

Aunque el mundo del fútbol está acostumbrado a los momentos divertidos de Laporta, no deja de ser curioso ver al dirigente de uno de los clubes más grandes del mundo del fútbol tirándose de espaldas sobre el césped de su propio estadio.