La alineación probable del Real Madrid para recibir al Mallorca en la jornada 3 de La Liga

El Real Madrid recibe este sábado al RCD Mallorca en el Santiago Bernabéu (21:30) con la ambición de prolongar su pleno de victorias y su portería a cero en este inicio de temporada.

La gran pregunta de cara al duelo gira en torno a la titularidad de Vinicius Junior,suplente en el triunfo ante el Oviedo (0-3) pero autor del tercer tanto al salir desde el banquillo.

Xabi Alonso viene de hacer algunas rotaciones y de apostar por Rodrygo y Franco Mastantuano como titulares. La otra duda estará en el lateral derecho, con las opciones de un Dani Carvajal seleccionado para España este viernes y un Alexander-Arnold que se ha caído de la selección inglesa.

Rodrygo dispara a puerta en el partido ante el Oviedo. Reuters

Las bajas de Camavinga, Bellingham, Mendy y Endrick siguen condicionando las opciones del entrenador, pero contará con más opciones que nunca para el puesto de central. Rüdiger apunta a titular, aunque Militao podría volver al once.

Por su parte, el Mallorca llega necesitado tras la derrota ante el FC Barcelona (0-3) y el empate contra el Celta (1-1). Los bermellones estrenan fichaje con Jan Virgili, procedente del Barça por 3,5 millones de euros.

Jagoba Arrasate sigue sin poder contar con Larin y Pablo Maffeo, mientras busca su primera victoria en un escenario donde reconoce que "necesitas rozar la perfección". El técnico del Mallorca confía en un plan efectivo para sorprender a un Real Madrid que no ha encajado ni un gol en lo que va de liga.

El once probable del Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Rüdiger, Carvajal; Tchouaméni, Güler, Valverde; Vinicius, Mbappé, Mastantuono.

El Mallorca, por su parte, recupera a su gran referencia ofensiva, Muriqi, sancionado tras su expulsión en el duelo contra el Barça de la primera jornada.

Once probable del RCD Mallorca: Leo Román, Johan Mojica, Kimbulla, Valjent, Raíllo, Morey; Darder, Pablo Torre, Morlanes, Muriqi, Asano.