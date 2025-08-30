Vinicius celebra el gol marcado ante el Oviedo.

Vinicius celebra el gol marcado ante el Oviedo. Reuters

Fútbol

Esta es la alineación confirmada del Real Madrid para recibir al Mallorca en la jornada 3 de La Liga

Vinicius vuelve a un once titular del que no se cae Mastantuono y sí lo hace Carvajal en detrimento de Trent Alexander-Arnold.

Más información: Cara para el Barça y cruz para el Madrid en la Champions: Atleti, Villarreal y Athletic también tendrán una fase difícil

D. Sánchez
Publicada

El Real Madrid recibe este sábado al RCD Mallorca en el Santiago Bernabéu (21:30) con la ambición de prolongar su pleno de victorias y su portería a cero en este inicio de temporada.

La gran pregunta de cara al duelo gira en torno a la titularidad de Vinicius Junior,suplente en el triunfo ante el Oviedo (0-3) pero autor del tercer tanto al salir desde el banquillo.

Xabi Alonso viene de hacer algunas rotaciones y de apostar por Rodrygo y Franco Mastantuano como titulares. La otra duda estará en el lateral derecho, con las opciones de un Dani Carvajal seleccionado para España este viernes y un Alexander-Arnold que se ha caído de la selección inglesa.

Rodrygo dispara a puerta en el partido ante el Oviedo.

Rodrygo dispara a puerta en el partido ante el Oviedo. Reuters

Las bajas de Camavinga, Bellingham, Mendy y Endrick siguen condicionando las opciones del entrenador, pero contará con más opciones que nunca para el puesto de central. Rüdiger apunta a titular, aunque Militao podría volver al once.

Por su parte, el Mallorca llega necesitado tras la derrota ante el FC Barcelona (0-3) y el empate contra el Celta (1-1). Los bermellones estrenan fichaje con Jan Virgili, procedente del Barça por 3,5 millones de euros.

Jagoba Arrasate sigue sin poder contar con Larin y Pablo Maffeo, mientras busca su primera victoria en un escenario donde reconoce que "necesitas rozar la perfección". El técnico del Mallorca confía en un plan efectivo para sorprender a un Real Madrid que no ha encajado ni un gol en lo que va de liga.

Rodri Hernández, con Luis de la Fuente

El once confirmado del Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.

El Mallorca, por su parte, recupera a su gran referencia ofensiva, Muriqi, sancionado tras su expulsión en el duelo contra el Barça de la primera jornada.

Once probable del RCD Mallorca: Leo Román, Johan Mojica, Kimbulla, Valjent, Raíllo, Morey; Darder, Pablo Torre, Morlanes, Muriqi, Asano.