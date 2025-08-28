Maldini no se corta al hablar de la suerte de los españoles en el sorteo de Champions: "Todos pueden entrar en el top-8"

El sorteo de la fase de liguilla de la Champions 2025/26 ha deparado una suerte dispar para los equipos españoles, aunque para el analista deportivo Julio Maldonado, conocido como Maldini, todos los clubes de La Liga deberían estar en los octavos de final.

En un vídeo publicado en su canal Mundo Maldini, el comentarista no duda en calificar el sorteo del Real Madrid como el "más difícil", para él no hay excusas: los blancos deben clasificarse de manera directa al quedar entre los ocho primeros.

Si bien el calendario del Barça será algo más amable, el Atlético, el Athletic y el Villarreal tendrán rivales de mucho nivel y hacer un pleno será complicado.

Para Maldini, no obstante, todos los equipos de La Liga tienen nivel suficiente para que "todos" se "puedan meter entre los ocho primeros". Aunque en su opinión, solo podría calificarse como "decepción" si el Real Madrid o el FC Barcelona no lo consiguen.

Duro sorteo para el Madrid

Maldini no duda en calificar el calendario del Real Madrid como "bastante complicado", tanto por el nivel de algunos rivales como por el desplazamiento a Kazajistán para medirse al Kairat Almaty.

"El calendario del Real Madrid será bastante complicado. Tiene que viajar a Anfield contra un gran Liverpool, recibir al Manchester City, el Olympique de Marsella y la Juventus, y luego hay salidas complicadas como la del Benfica y, sobre todo, ante el Kairat Almaty en Kazajistán", asegura.

Para Maldini, el Manchester City no es el de hace años y "está por ver cómo se adaptan los fichajes principales, Reijnders y Cherki", mientras que el Liverpool es el gran hueso, al que considera "uno de los favoritos a ganar la Champions".

Con todo, el analista cree que sería una "terrible decepción" si el equipo de Xabi Alonso no se clasifica entre los ocho primeros, como ya sucediera el año pasado (cuando acabaron 11º), cuando los blancos se vieron obligados a disputar la ronda de playoff de dieciseisavos.

FC Barcelona

Respecto a los rivales del Barça, Maldini destaca el duelo ante el PSG y recuerda que "estuvo cerca de ser la final del año pasado" y los considera "los dos mejores equipos" de la temporada anterior.

Maldini considera que el resto de rivales son "muy asequibles", con la excepción de la visita a Stamford Bridge ante el Chelsea.

"Creo que el Barça debería estar entre los ocho primeros, aunque hay salidas trampa como la del duelo ante el Brujas o el Eintracht de Frankfurt, que trae el recuerdo de aquella eliminación en Europa League", sentencia.

El Atlético, fuera del top-8

Sobre el sorteo del Atlético, Maldini considera que los rojiblancos deberían ganar al menos tres de los cuatro partidos en casa ante el Inter, el Bodo/Glimt, el Eintracht de Frankfurt y el Union SG.

Sin embargo, la dificultad de los rivales viene dada por los estadios que deberán visitar los pupilos de Simeone. El periodista cree que es "muy difícil" que el Atlético puntúe en el duelo en Anfield contra el Liverpool y en el choque ante el Arsenal en Londres.

La fragilidad del Atlético lejos del Metropolitano también se pondrá a prueba ante el PSV en Eindhoven y ante el Galatasaray en Estambul, algo que condena las opciones rojiblancas de reeditar su clasificación directa del año pasado, cuando fue 5º en la liguilla.

"No me parecería una decepción si el Atlético no se clasifica entre los ocho primeros. Va a estar ahí, rozándolo", asegura Maldini.

Villarreal y Athletic, clasificados

El analista también se muestra optimista sobre el porvenir del Villarreal y el Athletic, aunque reconoce que el playoff sería el objetivo más realista para ambos.

Sobre el Athletic, Maldini considera que los partidos ante el PSG y el Arsenal en San Mamés "serán dos duelos espectaculares", pero la clave para los de Valverde serán los duelos como visitantes.

"Los partidos ante el PSG y el Arsenal en San Mamés serán una fiesta, dos partidos espectaculares. Las salidas serán clave, aunque no le tengo mucha fe a este Borussia Dortmund. Son salidas relativamente asequibles, salvo el Newcastle", ha comentado.

Respecto al Villarreal, Maldini cree que los de Marcelino tienen muchas opciones para clasificarse. Salvo el duelo en casa ante el Manchester City, el analista considera que el Villarreal tiene opciones de ganar sus duelos en La Cerámica ante Ajax, Juventus y Copenhague.

En cuanto a las salidas, Maldini admite más dudas, pero recuerda que algunos de sus rivales como el Bayer Leverkusen se han debilitado en este mercado de fichajes.

"Las salidas a Dortmund y Leverkusen son muy complicadas, aunque creo que el Bayer ha bajado su nivel con la salida de Xabi Alonso y de jugadores como Florian Wirtz. El Tottenham será complicado, pero el Pafos también es asequible", sentencia.