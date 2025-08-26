Semana clave en los despachos para el Barça: inscripciones, Fair Play y el Camp Nou con UEFA y LaLiga pendientes de todo

El presidente del Barça, Joan Laporta, y el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, durante el Inter-Barça

La directiva azulgrana ya va a contrarreloj en todos los sentidos. Restan seis días para el cierre del mercado de fichajes y Laporta ya asume que el Barça no va a poder estar dentro de la regla 1:1 de LaLiga. No obstante, todo puede cambiar en función de Oriol Romeu o Marc Casadó.

El Camp Nou y la venta de los palcos VIP siguen siendo el gran quebradero de cabeza de la directiva azulgrana puesto que Crowe, la firma auditora encargada de validar y supervisar la operación, no ha dado el visto bueno, motivo por el que LaLiga no los puede aceptar.

Según avanzó el pasado jueves Catalunya Ràdio, la UEFA habría aceptado de forma extraoficial la petición del Barça de empezar la Champions fuera de casa. Por lo que el club ganaría tiempo para empezar en el Spotify Camp Nou. No obstante, el problema está con la patronal.

Antes del comienzo de la temporada, LaLiga atendió la solicitud del club de jugar los tres primeros partidos fuera de casa, por lo que el 14 de septiembre ante el Valencia deberán jugar como local en un estadio que aún se desconoce. El Camp Nou aún no está listo, en Montjuïc hay concierto y el Johan Cruyff no cumple con la normativa.

Demasiados asuntos pendientes tiene la directiva azulgrana y el que más preocupa a Hansi Flick, como es de esperar, tiene que ver con las inscripciones de los jugadores. Sin embargo, hasta que no se produzcan importantes cambios nada va a cambiar.

La carpeta de las inscripciones

Aunque ya se haya vuelto habitual, el Barça sigue topándose con el mismo problema: las dificultades para inscribir a sus jugadores. Una situación que resulta especialmente frustrante para el club y, sobre todo, para el entrenador alemán.

El de Heidelberg vio este fin de semana cómo Gerard Martín se tenía que quedar fuera de la convocatoria frente al Levante, después de que le hubieran garantizado que el defensa estaría disponible, algo que finalmente no ocurrió por no haber completado su inscripción.

Hansi Flick asiste a la rueda de prensa tras el entrenamiento en la ciudad deportiva. EFE

Flick se fía del optimismo que le trasladan desde la directiva, pero los días pasan. Solo falta una semana para cerrar el mercado y desde el club se asume que tampoco en esta ventana de fichajes se va a llegar a la normalidad en cuanto a capacidad de mercado. Es decir, a la norma 1:1.

Sin la opción de llegar al 1:1, todo pasa por aligerar la masa salarial. Quedan tres jugadores por inscribir: Gerard Martín, Szczesny y Bardghji. Los dos primeros casos parecen tener buen pronóstico. Con el sueco, la cosa se complica.

Desde el club defienden que la inscripción de Gerard Martín se podrá llevar a cabo en cuanto Oriol Romeu rescinda su contrato y que la de Szczesny se dará cuando Iñaki Peña renueve, amplíe (es decir, difiera) su contrato y se marche cedido.

Más complicado es el caso de Roony Bardghji. De entrada, el Barcelona ha descartado hacerle ficha del filial, pero su alta solo podría darse si llega un ingreso extra, se produce una venta o, como ha pasado en otras temporadas, la junta avala con su patrimonio.

El Fair Play Financiero

Sabiendo que la operación de los asientos VIP podría terminar por no llegar a buen puerto, la venta de un canterano es la manera más fácil para generar 'fair play'. Casadó es un jugador que viene de la cantera del club, por tanto no costó ni un euro y todo serían beneficios.

Algo que podría ser el impulso definitivo para llegar a la norma 1:1. La dirección deportiva está satisfecha con él, pero entienden que es una situación de mercado propicia para venderle si él está de acuerdo. Si no, todo se analizará de nuevo a partir del mes de enero.

Joan Laporta, en un acto institucional del FC Barcelona Europa Press

La venta de los asientos VIP es la clave para volver a estar en 1:1, los azulgranas necesitan saber cómo se contabilizarán esos ingresos. Las diferencias de criterio con LaLiga son importantes.

"El fair play va en función de los ingresos previstos. Si tú a LaLiga le dices 'este año haré estos ingresos', no los has hecho todavía, estás diciendo que los harás", explicó Xavi O'Callaghan, director de secciones.

Desde los despachos del Spotify Camp Nou, se sigue insistiendo en que el ingreso se contabilice de golpe, mientras que LaLiga cree que la venta de los asientos VIP se debe dividir por el número de años que se vendan, algo que no permite llegar a la norma 1:1.

El Barça ha dado un paso muy importante para poder jugar en el Spotify Camp Nou. Según informa RAC1, el club ya cuenta con el certificado final de obra de la fase 1A del estadio, por lo que se podría abrir parcialmente el estadio. Este lunes por la mañana han firmado el visto bueno dirección de obra, aparejadores y Limak.

Ahora queda el segundo paso, que es recibir el visto bueno del Ayuntamiento. Representantes del consistorio van a visitar este martes las instalaciones barcelonistas para determinar si es posible reabrir el próximo 14 de septiembre.

Optimismo con el Camp Nou

Si es posible seguir adelante con los trámites, el Barça reabriría el Camp Nou en una primera fase, habilitando la Tribuna y el Gol Sur aunque con algunas variaciones respecto a la idea inicial, pero con la capacidad prevista de unos 27.000 asientos.

El Barça está trabajando a contrarreloj para poder disputar el partido de Liga ante el Valencia en su propio feudo, ya que LaLiga rechazó la petición de cambiar el orden de partidos realizada por el club azulgrana y que en la jornada 4 se jugara en Mestalla.

El interior del Camp Nou durante las obras de reconstrucción FCB

En este sentido, la UEFA inspeccionó las obras del estadio la pasada semana y dio su visto bueno a que el Barça juegue en el Spotify Camp Nou si tiene todos los permisos oportunos por parte de Ayuntamiento, RFEF y LaLiga.

Además, permitirá que se condicione parcialmente el sorteo del próximo día 28 de agosto para que los blaugrana disputen la primera jornada de la Liguilla como visitante (entre 16 y 18 de septiembre).

Al mismo tiempo, el Barça también cerró otro acuerdo paralelo con el Ayuntamiento de Barcelona para poder jugar en Montjuïc hasta febrero de 2026 si finalmente no llegaran a tiempo para disponer del Camp Nou.