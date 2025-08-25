El padre de Bellingham no se corta y la lía en Dortmund por el hermano de la estrella del Real Madrid: "No volverá a ocurrir"

El pasado sábado, Jobe Bellingham hizo su muy esperado debut en la Bundesliga con el Borussia Dortmund en el choque contra el St. Pauli que terminó en empate 3-3. Sin embargo, fue sustituido al descanso tras una primera mitad discreta.

El cambio fue doloroso porque el Dortmund llegó a ir por delante 3-1 hasta el minuto 85, aunque colapsó y cedió el empate al final. El entrenador Niko Kovac también retiró a Karim Adeyemi, introduciendo a Felix Nmecha y Julian Brandt en su lugar.

Tras el pitido final, Mark Bellingham y su esposa Denise se dirigieron directamente hacia la zona de vestuarios. Ambos son rostros conocidos en el club desde los tiempos de Jude Bellingham, por lo que la seguridad les permitió el acceso sin obstáculos.

Según informan Sky Sport Alemania y BILD, Mark se encontró con el director deportivo Sebastian Kehl y mantuvieron una "larga y tensa conversación"; las informaciones añaden que el padre estaba "visiblemente enfadado" por la sustitución temprana de su hijo.

Los citados medios apuntan a que Mark "acosó" y mantuvo un "altercado" con Kehl, mostrando una actitud que los directivos consideraron inapropiada; además intentó buscar al entrenador para trasladarle su queja, aunque fue interceptado antes de llegar hasta él.

Jude Bellingham, en su presentación con el Real Madrid junto a su hermano Jobe y sus padres, Denise y Mark

La presión ejercida por la familia generó una crisis inmediata en las relaciones entre los Bellingham y el club; directivos y técnicos se sintieron sobrepasados por una intervención que, según el club, vulneró protocolos básicos de acceso y seguridad en el vestuario.

La reacción institucional llegó el domingo de la mano del propio Sebastian Kehl, que emitió un comunicado contundente y dejó claro que este tipo de incidentes "no volverán a ocurrir"; además subrayó límites sobre quién puede acceder al área técnica y vestuarios.

Kehl fue categórico: "Todos estamos decepcionados con el resultado del equipo. Sin embargo, el área del equipo está reservada para jugadores, entrenadores y directivos, no para familias ni agentes. Esto no volverá a suceder. Se lo hemos dejado claro a todos los implicados".

El director deportivo insistió en que "el área activa está y seguirá reservada para jugadores, entrenadores y directiva", una política más restrictiva que pretende disuadir la intromisión de familiares y representantes en decisiones técnicas y del día a día del club.

El perfil de Mark Bellingham es de sobra conocido: exsargento de policía y goleador semi-profesional con más de 700 tantos, dejó su trabajo en 2019 para fundar la agencia BelloBall LTD y dedicarse a representar a sus hijos a tiempo completo.

Como director de su agencia, Mark suele ser descrito como una persona "clara y determinada que huye de los focos mediáticos"; sin embargo el episodio en Dortmund mostró una vertiente más beligerante, que puede complicar la integración de Jobe en el proyecto.

A sus 19 años, la carrera del hermano menor de la estrella del Real Madrid se abre en un club exigente. El joven centrocampista afronta ahora una situación delicada en la que las acciones de su entorno no deben enturbiar la relación con el cuerpo técnico.

Su próxima cita será el 31 de agosto contra Union Berlin en el Signal Iduna Park.