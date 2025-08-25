Amnistía Internacional estalla por el acuerdo del Barça con el Congo por "encubrir violaciones de derechos humanos"

El logo del Congo que lleva el Barcelona en su camiseta.

En aras de conseguir paliar la delicada situación económica que atraviesa el Barça, el club anunció el 30 de julio un acuerdo con el gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) por lucir el logo 'RD Congo - Coeur de L'Afrique' en las camisetas de entrenamiento y recibir así 40 millones de euros repartidos en cuatro años.

Además, el Spotify Camp Nou acogerá la 'Casa de la RDC', un espacio diseñado para mostrar la "diversidad cultural y deportiva de la República Democrática del Congo".

Este acuerdo ha generado fuertes críticas por parte de Amnistía Internacional, que alerta sobre la situación de derechos humanos en el país africano. Y es que la organización ha señalado que "el deporte no puede ser un escaparate para blanquear violaciones de derechos humanos".

La ONG recuerda que "la región oriental de la RDC está marcada por un conflicto armado entre el Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda, y grupos apoyados por el ejército congoleño, con violaciones colectivas de mujeres, abusos a la población civil y control sobre territorios ricos en minerales como oro y coltán".

También advierte que, mientras el Barça luzca el logo en la parte posterior de sus camisetas de entrenamiento "también deberíamos ver los abusos que se intentan ocultar".

Amnistía Internacional recuerda que en el país existen "detenciones arbitrarias, torturas, restricciones a la libertad de expresión y un elevado número de condenas a muerte".

Joan Laporta, en un acto institucional del FC Barcelona Europa Press

Sin embargo, según el club azulgrana a través de este acuerdo se busca "promover el fútbol y la cultura del deporte y la paz".

Así como contribuir a la formación de jóvenes deportistas mediante las 'Barça Academies' y el 'Barça Innovation Hub' (BIHUB), "desarrollando programas deportivos y educativos para niños y adultos".

La indignación de Suecia

Un patrocinio perseguido por la polémica. La República Democrática del Congo ocupa el puesto 163 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, lo que la sitúa entre los países más corruptos del mundo según ese ranking mundial.

El patrocinio pivota sobre la figura de Didier Budimbu, ministro de Deportes congoleño. De acuerdo con CongoNews, estuvo condenado en Bélgica a dos años de prisión por blanqueo de capitales y fraude entre 2014 y 2016.

Los jugadores del FC Barcelona durante su gira asiática de verano FC Barcelona

Una investigación de The Bureau Investigates reveló que Budimbu habría participado en una estafa de dos millones de euros a un matrimonio, empleando fotos comprometedoras para extorsionarlos y enviando los fondos a cuentas bancarias en África.

Pese a ello, Budimbu ascendió en el Gobierno congoleño y llegó a ocupar el Ministerio de Hidrocarburos antes de asumir finalmente la cartera de Deportes, reforzando así su influencia en el patrocinio.

Benjamin Dousa, ministro sueco de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha dejado claro que la ayuda pública de Suecia no financiará este acuerdo, pese a que cada año destinan millones de coronas a programas en África.

"Quiero enfatizar que ningún dinero de los contribuyentes suecos contribuye a financiar la colaboración de la República Democrática del Congo con el FC Barcelona. Ni un solo céntimo de los contribuyentes suecos debería destinarse a estas prioridades, independientemente del país".

"Congo-Kinshasa es un país profundamente devastado por la guerra, donde grupos armados se disputan el poder, lo que ha obligado a millones de personas a huir. Predominan las difíciles condiciones humanitarias, especialmente en las provincias orientales del país", remató Dousa.