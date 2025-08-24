El temor a quedarse sin equipo a una semana del cierre del mercado: Lucas Vázquez, Vardy o Albiol en la cuerda floja

Las principales ligas europeas están a una semana de echar el cierre a su periodo de traspasos y siempre son llamativos los nombres, muchos ilustres, que por el momento han encontrado acomodo en ningún club.

En muchos casos, son jugadores veteranos o algunos caídos en desgracia que, tras acabar contrato, por diferentes circunstancias no han tenido ofertas o la motivación necesaria para aceptar las que se les han presentado.

No obstante, los últimos días del mercado vuelve a poner de relieve el nombre de varios jugadores que, casi inexplicablemente, se encuentran sin trabajo en pleno con la temporada ya comenzada.

Refuerzos de lujo en algunos casos que podrían desembarcar en cualquier equipo con la ventaja de que llegarían a coste cero, sin tener que desembolsar traspaso alguno ni montante más allá de la ficha.

Campeones de todo que se han visto relegados al ostracismo como Raúl Albiol o Lucas Vázquez y César Azpilicueta encabezan el grupo de futbolistas más llamativos que se suman a las listas del paro en el fútbol, pero también hay figuras con menos cartel que igualmente podrían paliar las necesidades de más de una plantilla en urgencias y a un módico precio.

Del Bernabéu a la incertidumbre

Lucas Vázquez puso fin a una gloriosa etapa de diez temporadas en el Real Madrid tras el Mundial de Clubes disputado en julio.

Con 23 títulos en su palmarés, se convirtió en el sexto jugador más laureado de la historia del club blanco. Sin embargo, más de un mes después de su despedida, continúa como agente libre.

Lucas Vázquez, cabizbajo durante un partido con el Real Madrid. REUTERS

El Espanyol se ha mostrado interesado en recuperar al jugador, quien ya militó en sus filas durante la temporada 2014-15, disputando 39 partidos y anotando seis goles. No obstante, las informaciones más recientes apuntan a que el gallego prefiere cambiar de aires.

El Besiktas turco ha presentado una oferta formal, aunque las negociaciones se han complicado por la duración del contrato, ya que el club otomano solo ofrece un año mientras el jugador busca un vínculo más largo.

Raúl Albiol terminó su exitoso ciclo en el Villarreal tras seis temporadas y 201 partidos oficiales. El central valenciano se mostró hace unas semanas categórico respecto a sus intenciones: "Nunca he pensado en retirarme. Nunca. Nunca. Sigo siendo competitivo".

La salida de Albiol del submarino amarillo no fue deportiva, según sus propias palabras: "No dejé de jugar por una lesión ni por ningún problema físico. Estaba muy bien y estoy muy bien. Después de toda la primera vuelta como titular, el entrenador me dijo que no volvería a jugar".

En su deseo está regresar a Italia, país donde brilló durante seis temporadas en el Nápoles: "Mi familia y yo tenemos ese sueño. Al final es un país muy parecido a España". Albiol ha confirmado tener "contactos" con clubes italianos, pero aún evalúa "la mejor oportunidad".

El futuro incierto de Reguilón

Sergio Reguilón representa uno de los casos más llamativos. Tras una carrera que le llevó por Real Madrid, Sevilla y Tottenham, terminó su contrato con los Spurs en mayo pasado.

Durante la temporada 2024-25, apenas disputó seis partidos con el conjunto londinense, quedando fuera de las convocatorias tanto en Premier League como en Europa League.

Sergio Reguilón trata de mantener el balón ante la presión de Gonçalo Guedes. Europa Press

Al principio del mercado, el Getafe mostró un interés firme por el internacional español, pero no se llegó a negociar con el club londinense.

Su situación es sorprendente considerando que se encuentra en plena madurez futbolística y cuenta con experiencia en grandes equipos europeos.

Vardy, la leyenda del Leicester

Jamie Vardy cerró una era en el Leicester City el 18 de mayo tras 13 temporadas y 500 partidos oficiales. El protagonista del milagroso título de Premier League 2015-16 se despidió del King Power Stadium con su gol número 200 con los 'foxes', en una campaña que culminó con el descenso del equipo.

Su lealtad inquebrantable al Leicester, rechazando ofertas del Arsenal en 2016 para mantenerse en el club incluso tras el descenso de 2023, ha sido reconocida por toda la afición. Sin embargo, a una semana del cierre del mercado, el histórico goleador continúa analizando opciones.

El Celtic de Glasgow ha sido vinculado con Vardy, aunque "hasta el momento no se han producido contactos oficiales". Su edad y las altas pretensiones salariales han complicado las negociaciones con diferentes clubes interesados.

Jamie Vardy celebra el último gol marcado con el Leicester.

El mercado de agentes libres ha cobrado una importancia creciente, ofreciendo oportunidades tanto para clubes con presupuestos limitados como para veteranos que buscan prolongar sus carreras.

Sin embargo, la paradoja radica en que muchos de estos jugadores, pese a su experiencia y palmarés, se ven obligados a reducir sus pretensiones económicas o considerar destinos menos atractivos.