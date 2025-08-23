Xabi Alonso, sobre la situación de su plantilla: "Hay que estar preparados por si hay cambios"

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de la segunda jornada de La Liga frente al Oviedo.

El técnico del Real Madrid destacó la versatilidad de Mastantuono tanto de "enganche como en la banda derecha" y podría ser titular este domingo en el Carlos Tartiere.

Del mismo modo, Alonso volvió a reincidir en la idea de brillar como colectivo como "una de las claves de la temporada para poder jugar como equipo".

Partido contra el Oviedo

"Seguro que para el Oviedo y su gente es un partido especial. Ahora vamos nosotros y para nosotros es también muy importante seguir creciendo fuera de casa, ser competitivos, da igual donde jugar seguir dando un buen nivel. Es la tercera semana desde que empezamos, pero estamos expectantes para el partido de mañana".

Mastantuono titular

"Le vi bien el otro día. Tuvo buen impacto, buena energía. Como va en la convocatoria, tiene opciones como todos de jugar".

Santi Cazorla

"No he hablado, porque he estado más centrado en el juego, en nosotros. Con él tengo un recuerdo espectacular, como jugador y compañero. En la Eurocopa de 2008 toda la gente que estuvimos hizo un gran vestuario".

"Se ve el cariño que le tiene la gente y luego futbolísticamente es un jugador excepcional. Muy contento por todo lo que ha hecho, ha vuelto a su casa y que disfrute de ser un referente en Oviedo".

Vinicius, un fijo

"Ya dije el otro día que el contexto del Mundial es un poco diferente. Solo llevamos un partido y las estadísticas hay que cogerlas con pinzas. Todos los jugadores son importantes y cuento con ellos y desde que hago la convocatoria cualquiera puede ser titular".

Marcas en los campos

"Para trabajos tácticos, trabajos de línea... Nos ordenan y nos dan referencias. Son cosas que he utilizado desde que empecé a entrenar y nos ayudan en el día a día. Siempre lo he hecho así y aquí también".

Rodrygo y su rol

"Para mí la temporada ha empezado y casi mi etapa ahora. Tan solo llevamos un partido. Todas las decisiones de jugar y hacer el once son mías, única y exclusivamente. Hablo con muchos jugadores y he hablado con Rodrygo también, claro".

Lanzadores de faltas

"Todavía no hemos podido trabajar demasiado, pero sí hay jugadores que tienen mucha calidad: Arda, Trent, Mastantuono, Kylian... Todavía nos quedan cosas, pero el pie pequeño no lo decido yo. Sí tenemos bastantes opciones".

Fichajes