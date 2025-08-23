La versión irregular del Barça aparece en el Ciutat de Valencia: remontada y victoria ante el Levante con el sello de Lamine

Los jugadores del Barça celebran el gol de la victoria ante el Levante. EFE

El Barça ha conseguido una victoria heroica tras ganar al Levante en un partido que se puso muy cuesta arriba cuando el marcador en la primera parte reflejaba un 2-0. Sin embargo, los de Hansi Flick consiguieron darle la vuelta al encuentro en solo 45 minutos [Narración y estadísticas del partido].

La visita al Ciutat de Valencia está marcada en rojo en el calendario de los clubes aspirantes al título de liga por la dificultad que tiene asaltar el estadio del Levante. El primero en sufrir cómo se las gasta el equipo de Julián Calero ha sido un Barça que sufrió de lo lindo para ganar el partido.

A pesar de haberse marchado al vestuario con dos goles por debajo, los azulgranas apenas necesitaron seis minutos de la segunda parte para empatar el encuentro.

🔵🔴 Remontada del campeón.



El centro de Lamine Yamal lo introdujo Unai Elgezabal en su propia portería.

No obstante, los minutos pasaron y el tercer gol tardó en llegar. Un centro espectacular de Lamine en el 92' terminó en el fondo de la portería después de que Elgezabal se marcara en propia puerta.

Demasiado castigo para un Levante que había cuajado un partido sensacional. Muy sólidos en defensa y letales al contraataque, los granotas parecían acariciar la victoria tras el 2-0 inicial, pero el partido dura 90 minutos y hasta que el árbitro no pita el final, el encuentro no se termina.

Para el Barça si el partido ya era difícil de por sí, Hansi Flick lo complicó aún más. El alemán apostó por un doble pivote formado por Pedri y Casadó, además de cuatro jugadores de perfil muy ofensivo.

El resultado fue un equipo partido que en la primera parte parecía certificar el primer tropiezo de la temporada.

El intervencionismo de Flick

Apenas necesitó los 15 minutos de descanso el técnico alemán para cambiar el guion del partido. Casadó y Rashford cedieron su lugar a Gavi y Dani Olmo, una decisión que tuvo un efecto inmediato. En seis minutos el Barça empató un partido que se había puesto muy cuesta arriba.

Un obus de Pedri desde fuera del área metió a los azulgranas en el partido cuando todavía había espectadores que no se habían sentado en sus butacas tras el descanso.

🪄 Los trucos de Pedri Potter.



Misil para rescatar al Barça.

Del 2-0 se pasó al 2-1 y en un abrir y cerrar de ojos al 2-2. De nuevo a balón parado, en una jugada ensayada en el lanzamiento de un saque de esquina, Ferran Torres le ganaba la partida a su marca y dentro del área pequeña marcaba el gol de la igualada.

Se fue arriba con todo el Barça, pero el Levante supo aguantar "el peor momento", tal y como calificó Calero en la pausa de hidratación. Pero lo que el entrenador madrileño no sabía es que en el 92' se quedaban con la miel en los labios de poder puntuar ante el campeón de liga.

Ferran Torres celebra el gol marcado ante el Levante.

Y es que el Levante, un recién ascendido, le supo jugar a las mil maravillas al Barça. A pesar de que los azulgranas empezaron embotellando a los granotas en el partido, las rápidas transiciones de los hombres de Calero provocaron que los de Flick dieran un paso atrás.

Dominaba el Barça, pero sufría mucho con los balones en largo. Es el riesgo que tiene jugar con la defensa tan adelantada y el Levante tenía muy estudiado a los azulgranas. En un contraataque de libro, Iván Romero desataba la euforia del Ciutat de Valencia con un golazo.

Contra las cuerdas

Lideró la ofensiva Manu Sánchez, centró para Jeremy Toljan y éste asistió para Romero, quien tras zafarse de Cubarsí con un recorte espectacular, batió por bajo a Joan García.

Verse por debajo en el marcador no fue un gran mazazo para unos jugadores del Barça que no tardaron en acechar la portería de Pablo Cuñat. Sin embargo, el gran trabajo defensivo del Levante y sus amenazas en ataque sembraban las dudas en los futbolistas culés.

Captura del penalti por mano de Balde.

La incertidumbre se agudizó cuando en un mal saque de esquina ejecutado por Raphinha, el balón le llegó a Lamine en la frontal del área y a partir de ahí se creó la contra perfecta.

Interceptó el disparo la zaga del Levante e inmediatamente armaron un contraataque de libro que terminó con el disparo de Morales y la mano de Balde. Revisó la jugada Hernández Hernández en el monitor y señaló una pena máxima que no desaprovecharía Morales.

En la segunda parte Hansi Flick hizo algunos ajustes en defensa y el Barça estuvo más ordenado, lo que generó una mayor confianza en la sala de máquinas que, a su vez, se trasladó al ataque.

Los azulgranas suman su segunda victoria consecutiva, mientras los granotas tendrán que esperar una jornada más para sumar sus primeros puntos en La Liga.