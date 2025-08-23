La sequía de Cristiano Ronaldo en Arabia continúa: Al-Nassr pierde la final de la Supercopa ante Al-Ahli en los penaltis

La maldición de Cristiano Ronaldo en Oriente Medio continúa. Al-Nassr ha perdido la final de la Supercopa de Arabia Saudí ante Al-Ahli en la tanda de penaltis. El portugués marcó al término de los 90 minutos reglamentarios y también lo hizo desde los once metros, aunque la suerte le fue esquiva.

A pesar de la llegada de jugadores como Joao Félix, Íñigo Martínez, Kingsley Coman, el proyecto ganador del equipo saudí sigue sin arrancar. El efecto Jorge Jesús en el banquillo no ha dado resultado y eso que el entrenador portugués ya sabe lo que es ganarlo todo en Arabia -lo hizo en su primera temporada en Al-Hilal-.

Tras ganar a Al-Ittihad -el vigente campeón de liga- en semifinales, en la final estaba Al-Ahli, un equipo también plagado de estrellas como Mahrez, Franck Kessié, Roger Ibáñez o Édouard Mendy, el exportero del Chelsea. En una final muy disputada, el título se decidió desde los once metros.

El Al Ahli, que solo había logrado este trofeo en 2016, esquivó la derrota en la final disputada en el Hong Kong Stadium con un gol en el minuto 89 del brasileño Roger Ibáñez.

Después, desde los once metros, marcó los cinco disparos, mientras que el Al Nassr falló el cuarto, lanzado por Abdullah Al Khairabi y que detuvo el meta senegalés Eduard Mendy.

Otro título que se escapa

Cristiano Ronaldo se quedó a las puertas de lograr su primer título en Arabia Saudí. El equipo del astro luso, que abrió el marcador en el minuto 41 al transformar un penalti, no pudo mantener su ventaja y en el añadido de la primera parte el marfileño Frank Kessie consiguió el empate a un gol.

El Al Nassr que dirige Jorge Jesus y que tiene entre su plantilla a futbolistas como el español Iñigo Martinez, el francés Kingsley Coman o el luso Joao Felix, volvió a ponerse por delante gracias al croata Marceo Brozovic en el 82', pero a un minuto del cierre el brasileño Roger Ibáñez recibió un balón del argelino Riyad Mahrez y rescató al cuadro de Matthias Jaissle, que llevó el desenlace a los penaltis.

El Al Ahli marcó los cinco por medio de Ivan Toney, Frank Kessie, Riyad Mahrez, Firas Al Birakan y el último, que supuso el triunfo, de Galeno.

En el Al Nassr, acertaron Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic y Joao Felix. El meta Mendy detuvo el de Abdullah Al Khaibari, el cuarto y ya no hubo necesidad de ejecutar el quinto.