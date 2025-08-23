Quién es Ricardo de Burgos Bengoetxea, el árbitro del Real Oviedo - Real Madrid: estos son sus antecedentes y polémicas

A falta de algo más de 24 horas para el comienzo del partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha dado a conocer que Ricardo de Burgos Bengoetxea será el encargado de impartir justicia el domingo a partir de las 21:00 horas en el Carlos Tartiere.

El colegiado vasco, que estará auxiliado por Javier Iglesias en el VAR, volverá a arbitrar un encuentro del Real Madrid tras toda la polémica que generaron sus declaraciones en la previa de la final de la Copa del Rey de la pasada temporada.

Y es que De Burgos se quejó del trato que recibe el colectivo arbitral por parte de Real Madrid TV, el canal oficial del club blanco. Unas palabras que desde la directiva no consideraron neutrales antes de arbitrar una final ante el eterno rival, el Barça.

De Burgos le ha arbitrado 20 partidos al Real Madrid con un balance de 13 triunfos para los blancos, cuatro empates y tres derrotas. El último encuentro que le arbitró al Real Madrid fue en la 2023-24 y el conjunto blanco ganó 0-2 al Getafe.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟮 | DOMINGO



🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del domingo 24 de agosto en Primera División.



👥 Designación completa: https://t.co/79dhhMxUje#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/WwQp4WkTlG — RFEF (@rfef) August 23, 2025

De Burgos también ha arbitrado el Oviedo, pero en lo que es ahora la Segunda Federación. Fue en las temporadas 2009-10 y 2010-11 y el balance es de un triunfo y un empate del equipo asturiano.

A la derrota del Real Madrid en la final de la Copa del Rey, el conjunto blanco tuvo que lamentar las expulsiones de Antonio Rüdiger, Lucas Vázquez y Jude Bellingham por comportamiento antideportivo.

Las últimas controversias

Más allá del partido en La Cartuja, los últimos precedentes no han ayudado para mejorar la impresión madridista sobre De Burgos. La temporada pasada hizo de VAR en el derbi liguero en el Bernabéu y hubo polémica: avisó de un penalti de Tchouaméni en una jugada aislada en la que el francés apenas rozó al jugador del Atleti.

También desde la sala VOR, en el Real Madrid-Espanyol también del curso pasado, no avisó de un manotazo a Fran García dentro del área que hubiera sido penalti.

Ricardo de Burgos Bengoetxea habla con Vinicius Reuters

Las polémicas con De Burgos también se extienden al curso pasado. Dirigió el Getafe-Real Madrid, en el que el vasco pasó por alto dos penaltis claros: uno sobre Vinicius y otro sobre Brahim Díaz, y se ahorró dos rojas tras dos entradas temerarias de Luis Milla a Joselu y de Djené a Tchouaméni.

También arbitró el Sevilla - Real Madrid, anulando con polémica dos goles a los blancos y no pitando un penalti de Navas sobre Vinicius.

De Burgos Bengoetxea ha formado parte del círculo de confianza de la anterior dirección del CTA formada por Medina Cantalejo y de Clos Gómez, antiguo responsable del VAR, lo que a juicio de la RFEF avalaba su nombramiento para la final copera.

Aun así, su currículo internacional no convence a la UEFA ni a la FIFA, que jamás le han asignado un compromiso de alto nivel continental.