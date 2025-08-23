Real Oviedo - Real Madrid, La Liga: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

El Real Madrid afronta este domingo un encuentro especial en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo, un duelo que marca el regreso del conjunto asturiano a Primera División tras 24 años de ausencia.

Para los de Xabi Alonso se trata de una oportunidad de seguir cogiendo ritmo de competición tras el debut liguero ante Osasuna que se saldó con victoria por la mínima (1-0) gracias al solitario gol de Kylian Mbappé desde el punto de penalti.

Este partido representa una piedra de toque importante para medir el progreso del proyecto del tolosarra, que busca encontrar el equilibrio perfecto en su sistema táctico, especialmente en la sociedad ofensiva entre Mbappé y Vinicius.

Con el telón de fondo de un Oviedo ilusionado por su regreso a la élite tras caer ante el Villarreal en la primera jornada (2-0), el Real Madrid tiene la oportunidad de demostrar que los cambios están dando sus frutos y que el camino hacia la reconquista de los títulos está bien encaminado.

El conjunto carbayón, por su parte, quiere sumar los primeros puntos de la temporada y qué mejor escenario que hacerlo en el Tartiere ante todo un Real Madrid. No obstante, la falta de efectivos con los que cuenta Paunovic con el sancionado Alberto Reina y el lesionado Lucas Ahijado dificultan el plan del serbio.

¿Cuándo se juega el partido de La Liga entre el Oviedo y el Real Madrid?

El encuentro entre el conjunto carbayón y el equipo blanco se disputa este domingo 24 de agosto a partir de las 21:30 hora peninsular. En México serán las 13:30, mientras que en Argentina las 16:30.

¿Dónde se juega el partido de La Liga entre el Oviedo y el Real Madrid?

El duelo entre los de Paunovic y Xabi Alonso se disputará en el Carlos Tartiere, un estadio que tiene una capacidad para 30,500 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de La Liga entre el Oviedo y el Real Madrid?

En España, el partido correspondiente a la jornada 2 de La Liga entre el Oviedo y el Real Madrid se podrá ver a través de DAZN LaLiga.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.