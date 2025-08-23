Ramón Besa, periodista, alto y claro sobre el retraso en las obras del Camp Nou: "Entiendo que la gente esté cansada"

El FC Barcelona se encuentra en una carrera contrarreloj para obtener los permisos necesarios que le permitan volver al Spotify Camp Nou tras detectarse deficiencias en las obras de seguridad.

Las autoridades municipales advierten que el club "probablemente tendrá que permanecer unos meses más" en Montjuïc debido al retraso en la documentación. La falta del certificado de final de obra impide solicitar la licencia de primera ocupación indispensable para albergar público.

El periodista deportivo Ramón Besa expresó en El Larguero de la Cadena SER su comprensión hacia el malestar de la afición barcelonista por los constantes retrasos en las obras del Camp Nou. Sus declaraciones reflejan la creciente frustración por las promesas incumplidas de Joan Laporta.

👀🔴🔵 "La última declaración oficial del presidente fue muy explícita: hubo incluso propaganda de volver al Camp Nou y no va a ser así"



Reconoció su comprensión hacia el hartazgo de la afición barcelonista por los constantes retrasos. "La gent n'està tipa" (la gente está harta), declaró Besa, reconociendo que este problema "se ha convertido en la canción del pesado: ahora parece que sí, ahora parece que no".

Besa confesó que "ya nos hemos acostumbrado todos, que esta inquietud del día a día se sienta con cierta normalidad". El periodista expresó su pesar porque la situación se haya convertido en un ciclo repetitivo de falsas esperanzas para los aficionados.

El colaborador de El País fue especialmente crítico con las promesas reiteradas de reapertura sin confirmación oficial. "Lo que me sabe mal es que esto se haya convertido un poco en la canción del pesado", declaró Besa, mostrando su comprensión hacia la frustración creciente de los seguidores barcelonistas.

"La última declaración oficial del presidente fue muy explícita: hubo incluso propaganda de volver al Camp Nou y no va a ser así. Entiendo que la gente está cansada de que digan una cosa y luego pase otra", dijo.

La situación actual

Las obras del Spotify Camp Nou siguen enfrentando serios retrasos que comprometen la vuelta del Barcelona. El club aún no ha obtenido el Certificado Final de Obra, documento indispensable para solicitar la licencia de primera ocupación al Ayuntamiento.

Se esperaba que estuviera listo esta semana, pero deficiencias detectadas en las zonas de Tribuna y Gol Sur han impedido el consenso entre las partes implicadas.

Aproximadamente 4.000 obreros trabajan las 24 horas tratando de solucionar los problemas de seguridad detectados. La UEFA inspeccionó el estadio el jueves 21 de agosto para evaluar su viabilidad de cara a la Champions League, confirmando que los plazos están extremadamente ajustados. El Barcelona debe comunicar oficialmente el 28 de agosto dónde disputará sus partidos europeos.

Ante la incertidumbre, el Barcelona ya tiene garantizado el uso de Montjuïc hasta febrero de 2026. Esta decisión asegura poder disputar los cuatro partidos de la fase de liga de la Champions en el mismo escenario, cumpliendo la normativa UEFA. La UEFA aceptó que el Barcelona juegue el primer partido de Champions como visitante, proporcionando margen adicional hasta el 30 de septiembre.

Sin embargo, surge una complicación inmediata: Post Malone ofrecerá un concierto en Montjuïc el 12 de septiembre, apenas dos días antes del debut liguero contra el Valencia. Si el Camp Nou no está listo, el Barcelona contempla alternativas como Montilivi (Girona) para ese encuentro.

Los retrasos suponen un impacto millonario para las arcas barcelonistas. Limak Construction debería pagar un millón de euros por cada día de retraso según las condiciones contractuales, mientras la afición barcelonista experimenta un desencanto creciente tras años de promesas incumplidas.