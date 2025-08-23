La alineación probable del Real Madrid contra el Oviedo en la jornada 2 de La Liga

El Real Madrid, todavía inmerso prácticamente en un periodo de pretemporada, afronta este domingo su segundo partido de La Liga 25-26. Lo hace lejos del Beranbéu, en Asturias, para medirse a un Real Oviedo que volverá a ver a su equipo en Primera División 25 años después.

Se espera un gran ambiente en el Carlos Tartiere y el conjunto dirigido por Xabi Alonso no deberá confiarse a pesar de acudir a la cita como gran favorito. El duelo contra Osasuna dejó dudas y certezas, pero esperan seguir elevando el nivel físico y futbolístico.

Para el encuentro, el técnico tolosarra recuperará para la causa a Antonio Rüdiger. El central alemán se perdió el estreno liguero por culpa de una sanción que venía arrastrando desde el último Clásico y estará listo para los planes de Alonso.

Esó sí, no está asegurada su presencia en el equipo titular. Courtois defenderá la portería del Real Madrid y por delante tendrá una defensa de cuatro (o de cinco según las fases del juego) que podría ser la misma que se presentó en el Bernabéu este pasado martes.

Arnold partirá desde el lateral derecho dejando de nuevo a Carvajal en el banquillo y Álvaro Carreras será el dueño del carril zurdo. Su estreno fue más que notable y volverá a tener la confianza de Xabi Alonso frente al Oviedo.

Mastantuono y Carvajal, durante el partido contra Osasuna. REUTERS

En el eje de la zaga hay una duda. Huijsen, el mejor del Real Madrid ante Osasuna, es un fijo en el once, y su acompañante apunta a ser Eder Militao a pesar del regreso de Rüdiger. El brasileño está cogiendo ritmo poco a poco después de su grave lesión de hace casi un año.

A partir de ahí, en la sala de máquinas estará Tchouaméni. El centrocampista francés jugó de pivote el pasado martes, pero podría hacerlo también como defensa central a lo largo del choque si así lo requiere el partido.

A su lado estarán Arda Güler y Fede Valverde. Ambos son piezas claves para Xabi Alonso y esperan mejorar su rendimiento ofrecido en el primer partido de la temporada. El uruguayo viene de superar unas molestias físicas, mientras que el turco se está adapatando todavía a su nuevo rol.

En el frente de ataque también hay una duda. Vinicius y Mbappé son inamovibles, pero existe un hueco en el extremo derecho y tres futbolistas en la pelea: Brahim, Mastantuono y Rodrygo.

El primer fue titular contra Osasuna, el segundo salió desde el banquillo y el tercero se quedó sin disputar un solo minuto. Para el duelo contra el Oviedo es una incógnita y cualquiera de los tres podría partir de inicio.

Alineación del Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Huiijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Valverde; Rodrygo, Mbappé y Vinicius.