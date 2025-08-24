Esta es la alineación confirmada del Real Madrid contra el Oviedo en la jornada 2 de La Liga

El Real Madrid, todavía inmerso prácticamente en un periodo de pretemporada, afronta este domingo su segundo partido de La Liga 25-26. Lo hace lejos del Beranbéu, en Asturias, para medirse a un Real Oviedo que volverá a ver a su equipo en Primera División 25 años después.

Se espera un gran ambiente en el Carlos Tartiere y el conjunto dirigido por Xabi Alonso no deberá confiarse a pesar de acudir a la cita como gran favorito. El duelo contra Osasuna dejó dudas y certezas, pero esperan seguir elevando el nivel físico y futbolístico.

Para el encuentro, el técnico tolosarra recuperará para la causa a Antonio Rüdiger. El central alemán se perdió el estreno liguero por culpa de una sanción que venía arrastrando desde el último Clásico y estará listo para los planes de Alonso.

Esó sí, no está asegurada su presencia en el equipo titular. Courtois defenderá la portería del Real Madrid y por delante tendrá una defensa de cuatro que podría ser la misma que se presentó en el Bernabéu este pasado martes.

Carvajal partirá desde el lateral derecho dejando a Alexander-Arnold en el banquillo y Álvaro Carreras será el dueño del carril zurdo. Su estreno fue más que notable y volverá a tener la confianza de Xabi Alonso frente al Oviedo.

Mastantuono y Carvajal, durante el partido contra Osasuna. REUTERS

En el eje de la zaga Huijsen, el mejor del Real Madrid ante Osasuna, es un fijo en el once, y su acompañante es Rüdiger, quien vuelve tras lesión. La sorpresa es la suplencia de Militao después de que el brasileño estuviera cogiendo ritmo poco a poco después de su grave lesión de hace casi un año.

A partir de ahí, en la sala de máquinas estará Tchouaméni. El centrocampista francés jugó de pivote el pasado martes, pero podría hacerlo también como defensa central a lo largo del choque si así lo requiere el partido.

A su lado estarán Arda Güler y Fede Valverde. Ambos son piezas claves para Xabi Alonso y esperan mejorar su rendimiento ofrecido en el primer partido de la temporada. El uruguayo viene de superar unas molestias físicas, mientras que el turco se está adapatando todavía a su nuevo rol.

En el frente de ataque ha saltado la sorpresa. Vinicius es suplente y su lugar en el once lo ocupa Rodrugo. Mbappé es inamovible y en el hueco del extremo derecho la titularidad recae en Mastantuono.

Alineación del Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huiijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Valverde; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.