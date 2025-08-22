El pulso RFEF - Marruecos sigue tras Lamine Yamal y Brahim con los madridistas Thiago Pitarch y Rachad Fettal

El pulso entre la RFEF y Marruecos se ha intensificado con dos canteranos del Castilla en el epicentro del conflicto deportivo, obligando a federaciones y entornos de los futbolistas a acelerar contactos y mirar proyectos deportivos que influirán en la decisión de ambos.

Ambos futbolistas, Rachad Fettal y Thiago Pitarch, figuran en las prelistas de España y Marruecos para el próximo Mundial Sub20, que se disputará desde el 27 de septiembre en Chile, lo que convierte sus opciones internacionales en un asunto urgente para ambas federaciones y sus técnicos.

En la RFEF se confía en que los jóvenes sigan el camino de Lamine Yamal, uno de los casos más recientes, y elijan España, aunque desde Rabat se incrementan las llamadas y propuestas para seducirles con su oferta deportiva y sus vínculos familiares arraigados en Marruecos.

Los casos de Fettal y Pitarch guardan algunas diferencias, si bien ambos nacieron en España. Fettal, de 2005, nació en Murcia de padres marroquíes; Pitarch (2007), natural de Fuenlabrada, tiene un abuelo marroquí que le hace igualmente elegible para el combinado africano.

Fettal ya ha combinado actuaciones en las inferiores de España y Marruecos. Debutó con la Sub18 española en enero de 2023 y después ha ido sumando participaciones en la Sub20 de Marruecos, donde disputó siete partidos y marcó dos goles que elevaron su cartel.

Este verano aterrizó en el Real Madrid, desde el Almería, y su impacto está siendo inmediato con cinco tantos en la pretemporada del filial blanco, registros que han aumentado el interés de seleccionadores y ojeadores, y que explican la pugna entre las federaciones por su ficha.

Pitarch, por su parte, recibió en marzo la llamada de Marruecos para ir convocado con la Sub17. Esto provocó una reacción inmediata de la RFEF para evitar que el chico acabara jugando con el equipo africano. Un mes después, la Sub18 española, dirigida por David Tenorio, le convocó para entrenar en Las Rozas mostrándolo así la confianza desde la Federación.

Pitarch es el hombre de moda en la cantera del Madrid. En enero, el club le renovó hasta 2027, pero su explosión este verano llevó a una nueva prórroga contractual hasta 2030. Su debut oficioso con el primer equipo se produjo el 9 de agosto en Valdebebas, en un encuentro a puerta cerrada frente al Leganés; jugó la segunda parte con el dorsal 45 y firmó un gol tras una asistencia.

Una semana después sumó minutos ante el WSG Tirol en Austria y su rendimiento convenció a Xabi Alonso, que lo incluyó en la convocatoria para el primer partido oficial de Liga.

En la cantera ambos jóvenes son habituales en las alineaciones de Arbeloa. Fettal actúa como referencia ofensiva en la delantera y Pitarch como mediocentro con llegada, perfiles complementarios que sitúan a la pareja entre los proyectos más atractivos del filial merengue.

A falta de pocos días para que se publiquen las listas definitivas, los canteranos deben decidir entre España y Marruecos; es una elección que puede condicionar el rumbo internacional de sus carreras.

La política de Marruecos

La política marroquí, impulsada por responsables como Rabie Takassa, ha desplegado un sistema de ojeadores por Europa, partiendo desde Madrid, para identificar futbolistas con vínculos familiares y presentarles un proyecto atractivo con hueco asegurado en el futuro.

Desde la presidencia de Fouzi Lekjaa se han trazado planes ambiciosos y su estrategia ha permitido incorporar hasta 14 jugadores nacidos fuera de Marruecos (seis de ellos en España) en las convocatorias más recientes de la absoluta, dato que revela la amplitud y eficacia del reclutamiento.

Muchos futbolistas de origen marroquí en España ponderan ofertas donde obtienen más protagonismo, minutos y un sentido de pertenencia que acelera la adhesión al combinado africano.

De izq. a der: Achraf, Abde y Yusi, en la fila de arriba; Brahim, Ilias y Sannadi, abajo

Achraf Hakimi cambió el paradigma. Nacido en Getafe y formado en la cantera del Real Madrid, rechazó la opción de España tras no sentirse del todo cómodo cuando fue a probar a Las Rozas y acabó siendo figura actual —e histórica— de Marruecos.

La elección de Brahim Díaz en marzo de 2024 fue otra señal: tras defender a España en categorías inferiores y debutar en la Absoluta, pero sin hueco en el equipo, se cansó de esperar nuevas oportunidades y optó por Marruecos. El jugador formalizó ante la FIFA su decisión mediante un escrito oficial que decía que tomaba la decisión "por motivos personales".

Antes de Achraf y Brahim, el caso que marcó la pugna España-Marruecos fue el de Munir El Haddadi. Cuando era una promesa del FC Barcelona, en 2014, debutó con España en un partido oficial contra Macedonia del Norte, lo que teóricamente lo inhabilitaba para cambiar de selección.

Sin embargo, acabó arrepintiéndose y protagonizó una batalla judicial que obligó a la FIFA a modificar reglas sobre los cambios de selección, argumentando que el jugador tenía menos de 21 años cuando debutó. No fue hasta 2021 que logró jugar con los Leones del Atlas.

Otros ejemplos recientes muestran la capacidad tentativa de Marruecos. Ez Abde, por ejemplo, tras perder la esperanza de ser convocado con España, finalmente aceptó jugar el Mundial de Qatar 2022 con Marruecos. Ilias Akhomach, con experiencia en las inferiores de España, no dudó en reconocer que lo hizo para seguir creciendo, pero su meta final era irse con el combinado africano, como acabó haciendo en marzo de 2024.

Los últimos en cerrar las puertas a España fueron 'Yusi' Enríquez Lekhedim, nacido en Madrid, que fue convocado por la absoluta de Marruecos sin haber debutado en el Castilla y habiendo jugado en la Sub18 española, y Maroan Sannadi, natural de Vitoria, que tras explotar en el Athletic se estrenó con el equipo de Walid Regragui el pasado junio.

Lamine Yamal y el Mundial

Todos estos casos fueron contrarrestados por la RFEF con el gran trabajo realizado con Lamine Yamal, actualmente la sensación del fútbol mundial. Marruecos le cortejó, recibiendo llamadas del propio seleccionador tras sus primeras apariciones en el Barça, pero cuando la Federación se acercó y le mostró cariño prevaleció el deseo de representar al país donde nació.

En mitad de estos tiras y aflojas, la condición de coanfitriones en 2030 eleva la tensión. España y Marruecos comparten ambición y seducir talentos será clave para ganar una ventaja futura en sus proyectos deportivos.

Escuelas como la Academia Mohammed VI y las redes formativas españolas compiten por ofrecer planes convincentes; a la hora de decidir, los jóvenes ponderan minutos, desarrollo técnico, proyecto y vínculos afectivos que terminarán por definir su decisión

Para los dos madridistas ahora en disputa, la RFEF confía en tenerlos en sus filas, mientras Marruecos redobla esfuerzos para persuadir con un plan muy ambicioso. Thiago Pitarch y Rachad Fettal están ya en el medio de la disputa.