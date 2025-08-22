La madre y agente de Rabiot estalla tras la acusación de "violencia extrema" a su hijo: "No hubo nariz rota, ni puntos"

Adrien Rabiot ha vuelto a ser noticia y no por su desempeño en los terrenos de juego. Si bien la temporada pasada fue protagonista en la clasificación del Olympique de Marsella a la Champions -jugó 30 partidos, marcó 10 goles y repartió 5 asistencias-, el nuevo curso ha empezado torcido para él.

A raíz de la derrota ante el Rennes (1-0) en el estreno liguero se produjo una pelea entre el francés y su compañero de equipo Jonathan Rowe que el club consideró inaceptable y de una "violencia extrema".

Con el fin de proteger la imagen de su hijo, la madre y agente de Adrien Rabiot, Véronique, no solo ha salido en defensa del jugador, sino que también ha pasado a la carga contra el club: "Sinceramente, creo que el presidente Pablo Longoria y el director deportivo Mehdi Benatia llevan un traje que les queda grande. Creo que no están a la altura".

"No lo pueden echar del equipo por una discusión en el vestuario. En el fútbol, todos mienten, y todos lo saben. Claro que mienten. En cualquier caso, en el fútbol, todo se reduce al dinero. Cuando no sabes de qué se trata, es porque hay dinero de por medio", comenzó argumentando.

"¿Cómo podemos imaginar que hubo un altercado increíblemente violento y nadie intervino? ¿Qué significa increíblemente violento? Nadie resultó herido, nadie fue al hospital. No hubo nariz rota, ni labio partido, ni puntos. Así que no lo entiendo y no lo creo. No niego la discusión, y Adrien tampoco", aseguró en declaraciones a RTL.

La guerra contra el club

Véronique ha criticado la decisión del Olympique de Marsella de apartar al jugador y ponerlo en el mercado "después de todo lo que hizo por venir y todos los problemas que Adrien enfrentó".

"(Rabiot) Dijo que quería quedarse para jugar la Champions League. Tomar una decisión así de repente pone al equipo en apuros y desestabiliza la plantilla", defendió la importancia del francés en el esquema de De Zerbi.

Murillo y Rabiot, con la mirada puesta en el finde⏳👀 pic.twitter.com/ssSM0LAYx9 — Olympique de Marseille 🇵🇦🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) April 23, 2025

"Adrien fue traicionado. No está enfadado ni triste, solo profundamente decepcionado. ¿Se disculpó Adrien? ¿Pero con quién? ¿Con Rowe, con todo el club? ¿Pero por qué? ¿Crees que esta gente habla en serio cuando habla de respeto al club?", continuó su ataque al club.

"El altercado es secundario e insignificante. Todo el mundo sabe que los jugadores pueden discutir en el vestuario. No creo que fuera casualidad que esto saliera del vestuario. Cada día hacen que la discusión parezca más agresiva, pero mienten", aseguraba la madre de Rabiot.

"Pensé que ya habíamos superado lo peor con el PSG. ¡Pues me equivoqué! La familia Rabiot nunca se rinde; no nos arrepentimos de nuestras decisiones. Sin embargo, no quería que mi hijo fichara por el Marsella... Él fue quien me convenció.

Estoy muy triste por la afición. Lamento esta situación porque durante la temporada pasada vi cuánto valoraban la presencia de Adrien en el Marsella. Vi todas las muestras de cariño que le mostraron, algo que nunca ocurrió en ningún otro lugar. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar", declaró Véronique Rabiot a RTL.