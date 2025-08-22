Hansi Flick saca a relucir su papel de 'padre protector' con las celebraciones de Lamine: "Tiene 18 años, yo le ayudaré"

Hansi Flick asiste a la rueda de prensa tras el entrenamiento en la ciudad deportiva. EFE

A pesar de haber comenzado el primer partido de la temporada con una victoria, Hansi Flick no salió contento con la actitud que mostraron sus jugadores en la segunda parte. Y es que con el partido resuelto y en superioridad numérica, los azulgranas se relajaron.

Tal y como reconoció en aquella rueda de prensa ofrecida en Son Moix, habría un toque de atención a sus futbolistas. No quiere que eso vuelva a pasar y la primera oportunidad que tendrán los jugadores será el sábado en el Ciutat de Valencia ante el Levante.

Hansi Flick atendió a los medios y cerró la puerta a que salga algún jugador de la plantilla -al menos si de él dependiese-, además de defender la actitud de Lamine Yamal, protagonista en los últimos días por su comportamiento tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Análisis del Levante

"Es un equipo con buena defensa, pero juega muy bien en transición también. Cuando recupera el balón son muy rápidos".

La situación de Casadó

He hablado con él, obviamente. Pero no creo que él quiera dejar el club y, además, le quiero aquí porque va a ser una temporada difícil y necesitamos a todos los jugadores. Nos aporta confianza, al equipo y al grupo. Necesitamos a todos los jugadores para alcanzar los objetivos de esta temporada".

Actitud ante el Mallorca

"¿Volver a suceder? No. Estamos satisfechos con el 0-3 y con los primeros tres puntos. Fui jugador y sé cómo va, pero es importante que mejoremos y demos más, especialmente en este tipo de partidos.

Hay que centrarse siempre en lo que tenemos que hacer y seguir el plan de juego. Esto es lo que les dije. Lo han entendido y no me preocupa".

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick. EFE EFE

De Jong, al margen

"No suelo hablar de estos temas. No hablaré de ello hoy. Frenkie suele estar disponible siempre".

Jugar de visitante

"Nos centramos en el siguiente partido y es el del Levante y después nos centraremos en el siguiente. No es un problema. Es lo que es, siempre vivo el presente".

Evolución de Lewandowski

"Lo veremos. Hemos estado pensando sobre cómo puede transcurrir el partido, pero hay que jugarlo. Tenemos diferentes opciones. Ferran también marcó la jornada anterior. Ese es el mejor argumento para repetir. Si es posible que juegue algunos minutos, ¿por qué no?

El futuro de Fermín

"Puedo repetir lo que dije antes. No quiero perder a ningún jugador ahora. Fermín está haciendo muy bien las cosas. Estoy contento con él, con todos los jugadores y quiero que todo el mundo se quede".

Celebración de Lamine Yamal.

Roony

"No está inscrito, no está disponible para el siguiente partido. Su actitud y mentalidad es fantástica. Jugarán 45 o 60 minutos esta tarde con el filial. A ver si la semana que viene las cosas cambian y podemos tener inscritos a todos los jugadores".

La 'corona' de Lamine

"No me preocupa lo que diga el resto sobre mi equipo. Hablamos de un jugador de 18 años, es fantástico y le ayudaré a seguir mejorando. Su comportamiento y todo es fantástico".

Posición de Rashford

"Por supuesto que puede ser una buena alternativa a Ferran y Lewandowski. Nos aporta muchas opciones. Está más familiarizado con la opción de '11', de extremo, pero tiene un buen primer toque, regate... podemos disfrutar de un jugador fantástico. Al cien por cien".