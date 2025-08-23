Esta es la alineación confirmada del Barça ante el Levante en la jornada 2 de La Liga

La victoria del Barça ante el Mallorca no dejó especialmente contento a Hansi Flick a tenor del comportamiento que mostraron sus jugadores en la segunda parte. Con el partido encarrilado y en superioridad numérica, el equipo bajó la intensidad y para el alemán la actitud es innegociable.

Tal y como reconoció en aquella rueda de prensa ofrecida en Son Moix, habría un toque de atención a sus futbolistas. No quiere que eso vuelva a pasar y la primera oportunidad que tendrán los jugadores será el sábado en el Ciutat de Valencia ante el Levante.

Durante esta semana nada ha cambiado en 'Can Barça' con respecto a las inscripciones de los jugadores. Por lo tanto, el de Heidelberg tendrá disponible a los mismos jugadores que el pasado sábado vencieron con contundencia al conjunto bermellón.

Con Ter Stegen lesionado y Szczesny sin estar inscrito, la titularidad en la portería será para Joan García. El de Sellent, además, tiene todas las papeletas de ser el número uno cuando todos estén a disposición de Flick. La seguridad que mostró ante el Mallorca dio confianza al técnico alemán.

La línea de cuatro en defensa no sufrirá ningún cambio: Balde y Eric García partirán desde los costados, mientras que Pau Cubarsí y Ronald Araujo formarán el eje de la zaga. Tras la salida de Íñigo Martínez a Al-Nassr, el español y el uruguayo serán los centrales titulares del Barça.

Fiel al 1-4-2-3-1, en el doble pivote Frenkie de Jong será el único ausente ya que el neerlandés va a ser padre. Es por ello que junto a Pedri estará Marc Casadó. El flojo partido de Fermín López ante Osasuna ha provocado que en la media punta esté ahora Rashford.

En la parcela ofensiva hasta que no vuelva Lewandowski, la responsabilidad del gol en punta de ataque recaerá sobre Ferran Torres. No obstante, no estará solo el valenciano. Raphinha y Lamine Yamal le acompañarán en las bandas.

Alineaciones confirmadas:

Levante: Campos; Manu Sánchez, Elgezabal, De La Fuente, Jorge Cabello, Toljan; Pablo Martínez, Oriol Rey, Lozano; Brugui, Iván Romero.

Barça: Joan Garcia; Eric García, Araujo, Cubarsí, Balde; Casadó, Pedri, Rashford; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.