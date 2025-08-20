El primer día de Mastantuono en el Bernabéu dejó un mensaje claro para Rodrygo: "Tiene mucha personalidad"

Mastantuono escucha a Xabi Alonso antes de su debut con el Real Madrid EFE

Que coreen tu nombre en el Santiago Bernabéu en tus primeros 20 minutos como jugador del Real Madrid está al alcance de muy pocos. Si además tienes 18 años, el privilegio es aún mayor. Franco Mastantuono ya puede presumir de ello.

El joven futbolista de Azul, Buenos Aires, aterrizado en el club apenas cinco días antes con su presentación, vivió este martes su primer partido con el Madrid. Xabi Alonso movió el banquillo contra Osasuna con él y la vuelta de Carvajal, quien se llevó la mayor ovación de todas.

Sobre el césped, a Mastantuono le dio tiempo para dejar detalles de lo que puede llegar a hacer. Buscó la pelota y se ofreció a sus compañeros, dejó una ruleta, tiró un caño y casi hizo el segundo gol del Madrid. Y el Bernabéu pronto cantó: "Franco, Franco".

Los 45 millones de euros de cláusula que pagó el Madrid a River Plate fueron por algo. Los vale, y no solo porque sea uno de los futbolistas más prometedores del mundo. También es presente. Así lo valora Xabi, que no quiso esperar para verle sobre el terreno de juego.

"Ha tenido buenos minutos. No había podido estar entrenando con nosotros, pero tenía muchas ganas y a veces lo anímico y lo emocional pesan más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto y es una buena noticia que haya hecho su debut", valoró el técnico tolosarra sobre 'Mastan'.

"He visto que no les ha pesado ni la camiseta ni el pisar el Bernabéu" Xabi Alonso, sobre los debutantes

Le incluyó junto a los otros debutantes (Trent, Huijsen y Carreras) al expresar que les había visto "que no les ha pesado ni la camiseta ni el pisar el Bernabéu".

Si acaso Alexander-Arnold, leyenda viviente del Liverpool, podía estar acostumbrado a una exigencia así. Sin embargo, los otros tres —con una media de edad de 20 años— sorprendieron por su madurez y su manera de estar en su estreno en el coliseo blanco.

Tras Mbappé, los mejores del Madrid ante Osasuna fueron Huijsen y Carreras. Empujaron en ataque desde la línea de defensa, una de las máximas de Xabi. Mostraron buen pie y se animaron a probar al portero rival desde lejos. Desparpajo y mucho nivel.

Mastantuono y Mbappé chocan la mano durante el partido contra Osasuna EFE

Volviendo con Mastantuono, Alonso le puso en el lado derecho por Brahim. Supo asociarse rápidamente con sus compañeros, dejando algún buen intercambio con Valverde, y sobre todo no dejó de pedir la bola.

Así, casi se topó con el gol. Tras combinar con el canterano Gonzalo, Franco se sacó un remate con su afilada zurda que Sergio Herrera acertó en repeler. El Bernabéu se relamió con la ocasión.

Entró en contacto 28 veces con la bola, tuvo un 89% de acierto en el pase (17/19), ganó dos duelos y dejó un pase clave en un córner que casi sirvió a Tchouaméni para marcar. Nada mal para los primeros 20 minutos de un chaval en el estadio merengue.

Mastantuono fue felicitado por sus compañeros, en privado y en público, recibiendo los elogios del capitán. "Apenas llevamos ni una semana con él, pero tiene mucha personalidad, quiere el balón, en los entrenos igual. Creo que nos va a aportar muchas cosas", dijo Carvajal en zona mixta.

"Es pronto para hacer una valoración pero creo que con 18 años, saltar al Bernabéu, pedir el balón, ofrecerse, hacer una ruleta, tirar un caño... Demuestra su personalidad", añadió queriendo, a la vez, proteger a uno de sus compañeros de menor edad. "Es un chico joven, necesita tiempo, tampoco le podemos meter demasiada presión en su primer día pero complementa nuestra plantilla y puede ayudarnos", concluyó el lateral.

Rodrygo se quedó sin jugar

La otra cara de la moneda fue Rodrygo Goes. El brasileño no solo vio al recién llegado salir por delante de él, además en su posición, sino que además se quedó sin jugar. Xabi Alonso no le dio minutos, si bien le tuvo calentando en la segunda mitad.

Rodrygo, en el calentamiento del Real Madrid en el partido contra Osasuna Europa Press

Un mensaje claro, aunque Xabi insiste en quitarle hierro al asunto: "No ocurre nada, es solo un partido. Cuento con él. Si dentro de tres meses sigue igual, te podré responder", decía el entrenador de Tolosa en rueda de prensa.

La situación de Rodrygo se atasca. El Madrid no ve con malos ojos su venta —tasando al jugador cerca de los 100M€—, pero los posibles compradores se han ido cayendo. El último el Manchester City, ahora que parece haber vuelto a cerrar la puerta de salida a Savinho.

Le tocará remar a Rodrygo. Desde su entorno siguen sosteniendo que no piensa más allá del Madrid y su sueño continúa siendo triunfar de blanco. Tendrá que ganarse a Xabi Alonso, y pronto. Cuando vuelvan Bellingham y Endrick, será todavía más difícil.