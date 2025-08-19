Así es el nuevo túnel de vestuarios del Bernabéu tras las obras de este verano

El Real Madrid 25-26 echa a andar. El conjunto blanco se estrena en La Liga y lo hace recibiendo a Osasuna en el Bernabéu. Un feudo que durante este verano ha seguido retocando algunas zonas del estadio, desde la fachada hasta el túnel vestuarios.

A partir de ahora, los futbolistas del Real Madrid y todos sus rivales recorreran unos metros de pasillo con las paredes blancas y las escaleras azules antes de saltar al terreno de juego. Eso sí, podrán ver algunos nuevos detalles.

En el techo aparece el escudo del Real Madrid, en uno de los laterales el símbolo de las 15 Copas de Europa y en el otro una frase emblemática de Alfredo Di Stéfano: "Ningún jugador es tan bueno como todos juntos".

:luz_giratoria: El nuevo túnel de vestuario del Real Madrid.



QUÉ MARAVILLA :ojos_de_corazón:pic.twitter.com/GIEww1irDx — REAL MADRID FANS :corazón_blanco: (@AdriRM33) August 19, 2025

Habrá que esperar si se acometerán nuevas obras y se ubican las cristaleras en ambos lados del túnel, con el objetivo de que los espectadores VIP tengan una vista inédita de los futbolistas antes de que salten al verde.