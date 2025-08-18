Xabi Alonso traza sus líneas antes del debut en Liga: "Es importante que Vinicius y Mbappé no se queden colgados"

Xabi Alonso tenía este lunes una misión: dar su primera rueda de prensa antes de un partido del Real Madrid de las muchas que tendrá que torear en Valdebebas. Y cumplió con lo que el club le puede exigir en su posición.

El técnico tolosarra trazó algunas líneas de lo que tiene que ser su Madrid —como las distancias entre líneas o el rol de los líderes— y atizó de manera sutil, pero firme, a los árbitros tras la primera gran polémica de la temporada en el Mallorca-Barça.

Xabi volvió a ser crítico con LaLiga por su negativa a cambiar la fecha del partido de este martes y se alineó con el Real Madrid en su postura en contra del Villarreal-Barça que Tebas quiere llevar a Miami.

Sobre su plantilla, celebró la competición entre Trent y Carvajal en el lateral derecho, mantuvo que cuenta con Rodrygo como uno más y reflexionó sobre el nuevo diamante que ya tiene en sus manos, Franco Mastantuono.

Mastantuono

"La primera vez que hablé con él, me sorprendió mucho su personalidad. Era un hombre de 17 años y tenía mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo en dar el paso de venir en el Real Madrid.

Se le nota. En poco tiempo va a integrarse en la dinámica del equipo, tanto en el vestuario como en el juego".

Subida de nivel

"El nivel es difícil medirlo. No hay termómetro para saberlo. Vamos a ir dando pasos, aún nos quedan por dar. Las ideas fundamentales ya las veníamos introduciendo en el Mundial de Clubes y hemos incidido ahora. La sensación es buena".

¿Plantilla abierta?

"Cuento con todos los que estamos y necesitamos que estén al cien por cien, con la actitud necesaria. Cuento con todos".

Trent o Carvajal

"Tengo claro que es una competencia buenísima. Me gusta que en cada puesto tengamos dos jugadores así. A veces tendré que repartir. Carva ya ha entrenado mucho más y está cerca de su nivel. Eso es muy bueno para la plantilla, ya que tenemos muchos partidos".

Xabi Alonso, en un entrenamiento del Real Madrid EFE

Negativa a cambiar la fecha

"Es inamovible, pero nuestra petición fue por respetar su salud y tener mejor preparación. Hubiera sido agradable haber tenido ese apoyo. Ya no podemos poner excusas. A veces las ganas y el corazón empujan más que las piernas, y hay ganas de mañana".

Partido en Miami

"Estoy muy de acuerdo con el comunicado del club. Al arrancar la competición, sabíamos las reglas. Y si se cambian, ha de ser con todos los participantes de acuerdo".

Lamine Yamal

"No tengo el presionómetro. Ha desarrollado mucho en el poco tiempo que lleva, y está siendo importante para el Barça y la Selección. Ya tocará enfrentarse a él".

Mbappé y Vinicius

"Es cuestión de que todas las líneas sean conscientes. Es importante que a las vueltas no se queden colgados, pero que también cuando ataquemos la línea de defensa empuje. Tenemos que jugar como equipo. Eso ayudará a que todas las distancias sean mejores, cuando defendamos y cuando ataquemos. Es muy importante ser conscientes de ello, y dimos un paso adelante en el Mundial".

El Madrid de Xabi

"Soy más de hacer que de decir. Prometer antes de hacer no suele funcionar en el fútbol. Tenemos muchas ganas de empezar este proyecto, y luego merecerlo. Por decirlo no va a pasar, sino sería muy gratuito todo".

Quién es el líder en el campo

"Tiene que ser natural, intrínseco, que salga de ellos. Tenemos jugadores comunicativos, que contagian y que en poco tiempo se hacen su hueco. Es importante para que todo esté conectado. No se designa un líder. Tiene que ser natural, se genera por lo que transmite al resto. Puede haber más de un líder".

Polémicas arbitrales

"Empezamos la temporada y ojalá no tengamos que hablar demasiado de los árbitros. No quiero hacerlo demasiado pronto".

Rodrygo

"Rumores en verano hay muchos. He visto bien a Rodrygo, cuento con todos y quiero que estén sintiendo por y para el equipo. Es lo que me preocupa y lo que me ocupa ahora mismo".

La polémica del Mallorca - Barça

"No me toca a mí comentar lo que pasa en otros partidos. Escuché lo que dijo Arrasate y lo explicó muy bien".

¿Jugará Mastantuono?

"Sí, podría tener minutos mañana. Va a aportar calidad, energía, es comprometido defensivamente... En poco tiempo he visto que tiene ese espíritu guerrero argentino, además de la calidad, y tiene una zurda epectacular. hay que acompañarle, pero ya está a muy buen nivel".

Brahim, ¿titular?

"He visto bien a Brahim. Ya le conocía. Lo diferente que te puede dar, cómo entiende la posición, cómo se relaciona con los compañeros. En espacios cortos se mueve muy bien y es ambidiestro".

Mastantuono y Messi

"Tiene lógica que su jugador favorita sea Messi. Siendo argentino y siendo zurdo. No es raro para mí".

Vuelta al Bernabéu

"El recuerdo que tengo es muy bueno. Volví jugando con el Bayern en Champions y la reacción fue buena, percibí el cariño. El rol es diferente, pero estoy expectante y volver a sentir la conexión con la gente. No estoy preparado, que pase lo que tenga que pasar y que sienta lo que tenga que sentir. Estoy feliz".